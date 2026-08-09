Guerdat gewinnt den Grand Prix of Ireland

Steve Guerdat bleibt in Dublin zweimal fehlerfrei und sichert sich den Sieg beim Grand Prix of Ireland.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Nach einem doppelten Nullfehlerritt im Nationenpreis am Freitag, bei dem das Schweizer Team Platz drei belegte, krönt der Schweizer Steve Guerdat (44) die Woche in Dublin mit dem Sieg im Grand Prix of Ireland, dotiert mit einer Million Euro.

Mit Albführen's Iashin Sitte bleibt Guerdat im Umlauf über 1,60 m fehlerfrei und setzt im Stechen von acht Paaren eine Zeit, an die niemand herankommt: 37,81 Sekunden, ohne Abwurf. Zweiter wird Jordan Coyle (Irl) mit Chaccolino in 39,27, Rang drei geht an Arne van Heel (Hol) mit Keaton HV in 41,47.