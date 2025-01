1/7 In der Basler St. Jakobshalle gibts in den nächsten drei Monaten gleich zwei Pferdesport-Highlights zu sehen: Kommendes Wochenende den CHI Basel und Anfang April den Weltcup-Final der Disziplinen Springen, Dressur und Voltige. Foto: IMAGO/Martin Dokoupil

Auf einen Blick CHI Basel und Weltcup-Final: Doppelte Herausforderung für Organisatoren

Aufbauarbeiten für CHI bereits begonnen, Metallkonstruktionen bleiben für Weltcup-Final stehen

Budget: CHI 5,5 Mio. Franken, Weltcup-Final 8,5 Mio. Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Ab Donnerstag steigt der CHI Basel, der seit 2010 zum Pferdesport-Kalender gehört. Seit 2019 ist er zudem Bestandteil der Weltcup-Serie des Weltverbandes FEI und Austragungsort einer Qualifikationsprüfung für den Weltcup-Final. Dieser geniesst nach Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften den höchsten Stellenwert. Deshalb hat sich in der Vergangenheit noch kein einziger Organisator zugemutet, in der gleichen Saison ein Quali- und auch das Final-Turnier auf die Beine zu stellen. Bis jetzt.

Die Basler rund um OK-Präsident Andy Kistler (Ex-Equipenchef der Springreiter) stellen sich sogar der Herausforderung, nur drei Monate nach ihrem jährlichen Event den Weltcup-Final mit den Disziplinen Springen, Dressur und Voltige durchzuführen. Dafür haben sie sich 2022 beworben und von der FEI den Zuschlag erhalten.

«Wir waren vielleicht etwas übermütig damals», gesteht Kistler, «aber wir haben umgehend mit unseren Hauptsponsoren gesprochen, ob die Bereitschaft für die Finanzierung zweier Grossanlässe vorhanden ist. Das war entscheidend.» Auch weil für den Weltcup-Final 50 Prozent mehr Gelder benötigt werden. Das Budget des CHI von diesem Wochenende beträgt rund 5,5 Mio. Franken, jenes des Weltcup-Finals 8,5 Mio. Franken.

CHI Basel: Die wichtigsten Prüfungen Donnerstag, 9. Januar:

18.30 Uhr: Eröffnungsfeier

20.30 Uhr: Preis des Grand Hotel Les Trois Rois, Springen nach Fehlern und Zeit, 150 cm Freitag, 10. Januar:

14.15 Uhr: Dressur-Weltcup, Grand Prix

20.15 Uhr: Grand Prix, Springen nach Fehlern und Zeit mit Stechen, 160 cm

(Qualifikation für den Weltcup vom Sonntag) Samstag, 11. Januar:

14.30 Uhr: Dressur-Weltcup, Grand Prix Kür

20.15 Uhr: Championat Stadt Basel, Springen nach Fehlern und Zeit mit Stechen, 155 cm Sonntag, 12. Januar:

14.15 Uhr: Weltcup-Prüfung, Springen nach Fehlern und Zeit mit Stechen, 160 cm

(zählt für Final-Qualifikation) Donnerstag, 9. Januar:

18.30 Uhr: Eröffnungsfeier

20.30 Uhr: Preis des Grand Hotel Les Trois Rois, Springen nach Fehlern und Zeit, 150 cm Freitag, 10. Januar:

14.15 Uhr: Dressur-Weltcup, Grand Prix

20.15 Uhr: Grand Prix, Springen nach Fehlern und Zeit mit Stechen, 160 cm

(Qualifikation für den Weltcup vom Sonntag) Samstag, 11. Januar:

14.30 Uhr: Dressur-Weltcup, Grand Prix Kür

20.15 Uhr: Championat Stadt Basel, Springen nach Fehlern und Zeit mit Stechen, 155 cm Sonntag, 12. Januar:

14.15 Uhr: Weltcup-Prüfung, Springen nach Fehlern und Zeit mit Stechen, 160 cm

(zählt für Final-Qualifikation) Mehr

Genauso wichtig wie die finanzielle Zusicherung ist die Zusage aller Helfer, die voll mitziehen und nun zweimal Ferien für den Pferdesport opfern. Die Verantwortlichen arbeiten bereits seit einem Jahr parallel für beide Events. Die Aufbauarbeiten für den CHI haben im Aussenbereich bereits am 1. Dezember begonnen. Für 250 Pferde wird das so genannte «Pferdehotel», das sind mehrere Stallzelte, auf zwei Fussballfeldern aufgebaut. Hinzu kommen Abreitplätze und Lagerzelte.

Ein Vorteil: Von allen Zelten müssen nach diesem Wochenende nur die Blachen entfernt werden. Die Metallkonstruktionen sowie Bodenplatten bleiben bis zum Weltcup-Final (2. bis 6. April) stehen. Nach dem Final-Turnier muss alles so rasch weg. Deshalb lassen die Organisatoren danach auf eigene Kosten einen Rollrasen verlegen, damit die Fussballer so schnell wie möglich wieder auf die Plätze können.

In der St. Jakobshalle laufen seit dem 1. Januar die Aufbauarbeiten. Da muss ab Montag auch wieder alles abgebaut und der Sand abtransportiert werden. Stressig wirds diesbezüglich nach dem Weltcup-Final. Der Eurovision Song Contest findet in Basel statt, und die ESC-Organisatoren wollen so schnell wie möglich in der St. Jakobshalle loslegen.

Laut Kistler sei auf dem Weg zu diesen Pferdesport-Highlights die einzige Sorge gewesen, ob man auch schon für den CHI von diesem Wochenende genügend Publikum in die Halle locken kann. Sie ist unberechtigt: Für Samstag und Sonntag sind die Tickets ausverkauft. Volles Haus dürfte es auch beim Weltcup-Final geben, da gibts für den Sonntag praktisch keine Tickets mehr.

«Wir sind zuversichtlich, dass alles klappt», so OK-Präsident Kistler, «in drei Monaten sitzen auch die ganzen Abläufe noch bestens. Und ein zweiter solcher Grossanlass schweisst das Team nochmals zusammen.»