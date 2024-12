Steve Guerdat holt sich seinen vierten Titel bei der Coupe de Genève. Foto: Pascal Muller/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Steve Guerdat hat am CHI Genf zum vierten Mal die Coupe de Genève gewonnen. Der 42-jährige Schweizer siegte auf Venard de Cerisy im Stechen vor dem Italiener Lorenzo de Luca und dem Iren Darragh Kenny.

Nach dem Erfolg in der mit 110'000 Euro dotierten Prüfung kann Guerdat zuversichtlich dem Höhepunkt des Wochenendes entgegenblicken. Am Sonntagnachmittag findet in der Genfer Palexpo-Halle der Grand Prix statt, den Guerdat bereits viermal gewonnen hat. Der Jurassier tritt mit der Stute Dynamix an, mit der er im Sommer in Paris Olympia-Silber gewann.