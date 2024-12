Edouard Schmitz erreicht beim Weltcup in Mechelen Platz fünf. Somit hat der Schweizer intakte Chancen auf den Weltcup-Final von Anfang April in Basel.

Edouard Schmitz und Quno harmonieren in Mechelen bestens. Foto: MARTIAL TREZZINI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Springreiter Edouard Schmitz reitet im belgischen Mechelen bei dem mit 250'000 Euro dotierten Weltcupspringen im Sattel von Quno in den fünften Rang.

Der Genfer hat somit intakte Chance, ein Ticket für den Weltcup-Final Anfang April in Basel zu erhalten, wo die Top 18 aus Europa zugelassen sind. Schmitz war zu Beginn der Hallensaison in Oslo bereits Zweiter geworden. Die nächste Möglichkeit zum Punkten folgt bereits in knapp zwei Wochen CHI Basel. Das OK um Andy Kistler organisiert diesen Winter sowohl den Weltcup-Event im Januar als auch den Weltcup-Final im April.

Das Springen in Mechelen gewinnt der Deutsche Hans-Dieter Dreher mit Vestmalle des Cotis. Schmitz ging als einziger Schweizer an den Start.