Martin Fuchs ist bisher der Dominator am CHI Genf. Nach dem Sieg in der Trophée de Genève doppelt er beim Top-10-Final nach.

1/4 Überstrahlt in Genf alle: Martin Fuchs. Foto: imago/Stefan Lafrentz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Martin Fuchs gewinnt am CHI von Genf den mit 500'000 Franken dotierten Top-10-Final. Der Schweizer sichert sich erstmals den Sieg an dieser Prüfung.

Der Top-10-Final ist die erste von zwei grossen Prüfungen am CHI von Genf. Das andere Highlight, den Grand Prix, gewann Martin Fuchs in Genf schon 2019 und 2021.

Fuchs, die Nummer 9 der Weltrangliste, rutschte durch eine Absage ins exklusive Feld nach. Beim Meldeschluss belegte Fuchs in der Weltrangliste bloss Platz 11; er rückte aber für den abwesenden Conor Swail nach.

Insgesamt bleiben drei Reiter ohne einen Abwurf. An die grandiose Zeit des Schweizers auf Leone Jei im zweiten Umlauf kommt die Konkurrenz aber nicht mehr heran.

Steve Guerdat, die Schweizer Hauptattraktion in Genf, sattelt nicht seinen Wallach Venard und auch nicht Dynafix, sondern er tritt mit Iashin Sitte an. In beiden Umläufen unterläuft dem Paar ein Fehler, sodass der 42-jährige Guerdat keine Chance auf einen vierten Sieg in dieser Prüfung nach 2010, 2018 und 2023 mehr hat. Guerdat wird Neunter.