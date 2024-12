Überraschung beim CHI Genf: Martin Fuchs rückt ins Top-10-Finale der Springreiter nach. Der Zürcher profitiert vom Rückzug des Iren Conor Swail und tritt neben Steve Guerdat an. Der Kampf um mehr als eine halbe Million Franken beginnt heute Abend.

Martin Fuchs ist beim Saisonfinale in Genf doch dabei

Martin Fuchs darf doch beim Saisonfinale der besten Zehn in Genf teilnehmen. Foto: imago/Stefan Lafrentz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Martin Fuchs kann am Freitagabend am CHI Genf doch zum Finale der besten zehn Springreiter der Weltrangliste antreten. Der 32-jährige Zürcher, als Elfter der erste Reservist auf der Liste, profitiert vom Rückzug des in den USA lebenden Iren Conor Swail.

Mit Fuchs und dem Weltranglisten-Zweiten Steve Guerdat werden bei der 23. Ausgabe des Saisonfinales somit zwei Schweizer dabei sein. Der Wettkampf beginnt um 21.30 Uhr. Das Preisgeld für die zehn Teilnehmer beläuft sich auf mehr als eine halbe Million Schweizer Franken. Guerdat hat das Top-10-Finale bereits dreimal gewonnen, unter anderem im Vorjahr.