Zwei Wochen Velo-Action
Das musst du zur Mountainbike-WM im Wallis wissen

Das Wallis ist in den ersten beiden September-Wochen Bike-Hochburg. An sechs Orten werden in acht Disziplinen WM-Rennen ausgetragen. Das sind die Fakten zur Mountainbike-WM.
Publiziert: vor 40 Minuten
Camille Balanche springt in Richtung Heim-WM: Die Downhill-Hoffnungsträgerin wird ihr Rennen in Champéry bestreiten.
Darum gehts

  • Mountainbike-WM im Wallis: Zwei Wochen, acht Disziplinen, 120 Schweizer Athleten
  • «Mini-Olympia» für Offroad-Velos mit grösserer Bühne für kleinere Disziplinen
  • Budget von 14 Millionen Franken, Investition in Zukunft des Sommer-Tourismus
Matthias DubachLeiter Reporter-Pool Blick Sport

Wann findet die Mountainbike-WM statt?

Vom 30. August bis 14. September. Das Eröffnungswochenende geht am 30./31. August in Sion über die Bühne. Am Montag, 1. September, steigt das erste Rennen. Am mittleren Wochenende (6./7. September) stehen die Downhill-Rennen im Fokus, ehe es in der zweiten Woche vor allem im Cross-Country zur Sache geht. 

Was ist besonders an der Mountainbike-WM in der Schweiz?

Während sich eine herkömmliche WM normalerweise auf die Disziplinen Cross-Country und allenfalls noch Downhill beschränkt, wurden diesmal gleich acht Sparten unter einem WM-Dach zusammengefasst. Deshalb dauert der Velo-Grossevent im Wallis auch zwei Wochen. Das Ziel der Mini-Olympia für Offroad-Velos: Den kleineren Disziplinen eine grössere Bühne zu ermöglichen. 

Mountainbike-WM 2025 im Wallis

Montag, 1. September in Aletsch Arena / Bellwald:

Enduro und E-Enduro, Frauen und Männer: 8.00 Uhr

Donnerstag, 4. September in Aletsch Arena / Bellwald:

E-MTB Cross Country, Frauen 16.00 Uhr

E-MTB Cross Country, Männer: 17.30 Uhr

Freitag, 5. September in Monthey:

Pump Track, Frauen und Männer: 16.00 Uhr

Samstag, 6. September in Verbier/Grimentz und Champery:

Marathon Cross Country, Männer und Frauen: 6.00 Uhr

Downhill, Junioren und Juniorinnen: 11 Uhr

Sonntag, 7. September in Champery:

Downhill, Frauen: 11.00 Uhr

Downhill, Männer: 12.30 Uhr

Dienstag, 9. September in Zermatt:

Short Track, Juniorinnen U23: 15.30 Uhr

Short Track, Junioren U23: 16.15 Uhr

Short Track, Frauen: 17.15 Uhr

Short Track, Männer: 18.00 Uhr

Donnerstag, 11. September in Crans-Montana

Cross Country, Mixed Team Relay: 17.00 Uhr

Freitag, 12. September in Crans-Montana

Cross Country, Juniorinnen: 15.00 Uhr

Cross Country, Junioren: 17.00 Uhr

Samstag, 13. September in Crans-Montana:

Cross Country, Junioren U23: 11.00 Uhr

Cross Country, Frauen: 14.00 Uhr

Sonntag, 14. September in Crans-Montana:

Cross Country, Juniorinnen U23: 10.30 Uhr

Cross Country, Männer: 13.30 Uhr

Welche Disziplinen stehen im WM-Programm?

Neben dem olympischen Cross-Country gibts auch Cross Country mit E-Bikes. Dazu kommen Downhill, Enduro, Enduro mit E-Bikes, Shorttrack, Marathon und Pumptrack. 

An welchen Orten gibt es WM-Rennen?

Sie sind im ganzen Wallis verteilt. In Crans-Montana gibts die Cross-Country-Rennen, in Zermatt Shorttrack, die Aletsch Arena und Bellwald sind Start- und Zielort im Enduro und beim Elektro-Cross-Country, in Verbier gibts Marathon, in Champery die Downhill-Events und Monthey der Pumptrack-Wettkampf.

Welche Schweizer Stars sind bei der Heim-WM am Start?

Weil es acht Disziplinen gibt, stehen über 120 Schweizerinnen und Schweizer am WM-Start. Viele davon sind höchstens Velo-Insidern ein Begriff. Schillernd ist hingegen das Cross-Country-Aufgebot: Bike-Legende Nino Schurter, Olympia-Medaillengewinner Mathias Flückiger, Doppel-Doppel-Gesamtweltcupsiegerin Alessandra Keller und Olympiasiegerin Jolanda Neff stehen im auch sonst starken Team am Start. Top besetzt ist die Schweiz auch im Downhill der Frauen: Camille Balanche war schon Weltmeisterin, Lisa Baumann ist Europameisterin. 

Was kostet die Heim-WM?

Das Budget beträgt rund 14 Millionen Franken. Für die beteiligten sechs Tourismus-Destinationen ist es eine Investition in die Zukunft – man will sich als Bike-Region noch stärker positionieren und den Sommer-Tourismus so ankurbeln. 

