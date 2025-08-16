Jetzt herrscht Klarheit: Nino Schurter (39) wird am 21. September in Lenzerheide das letzte Weltcup-Rennen seiner Karriere bestreiten. Danach endet eine Mountainbike-Karriere, die ihresgleichen sucht.

Nino Schurter: Eine grosse Karriere geht am 21. September 2025 zu Ende. Foto: keystone-sda.ch

Der Heim-Weltcup am 21. September wird zum emotionalen Schlusspunkt: Mountainbike-Olympiasieger Nino Schurter verabschiedet sich in Lenzerheide endgültig vom Spitzensport.

Den Entschied verkündet Schurter am Samstag in einer Video-Botschaft auf Instagram. Der 39-jährige Bündner verzichtet – wie von Blick bereits vermutet – auf die beiden abschliessenden Weltcup-Rennen in Nordamerika und beendet seine herausragende Karriere damit auf heimischem Boden. Dass er nach dieser Saison vom Spitzensport zurücktritt, war schon länger bekannt.

In Lenzerheide geht für Schurter eine beispiellose Karriere zu Ende. Der Bündner hat einen kompletten olympischen Medaillensatz gewonnen, 2016 in Rio war er Olympiasieger. Neben zehn WM-Titeln im Cross-Country ist er mit 36 Erfolgen – dem letzten letztes Jahr im Val di Sole – auch Rekordsieger im Weltcup.

In der Woche vor seinem Abschiedsrennen in Lenzerheide wird Schurter an der Heim-WM in Crans-Montana nochmals angreifen.