Zwei Monate nach Rücktritt
Olympia-Dritte von 2021 wird Trainerin bei Swiss Cycling

Zwei Monate nach ihrem Rücktritt wird Linda Indergand Trainerin im schweizerischen Radverband.
Linda Indergand wird Trainerin bei Swiss Cycling.
Linda Indergand bleibt dem Schweizer Mountainbike-Sport nach ihrem Rücktritt erhalten. Die 32-jährige Urnerin, 2021 Gewinnerin von Olympia-Bronze beim historischen Schweizer Dreifachsieg in Tokio, übernimmt von Léna Mettraux das Amt der Assistenztrainerin von Frauen-Nationalcoach Kathrin Stirnemann.

Indergand stösst zudem zum Betreuerstab von Nexetis; sie wird in dem von Swiss Cycling gegründeten Continental-Team vornehmlich den Bereich Mountainbike abdecken. Mettraux löst derweil Tristan Marguet als Strassen-Nationaltrainer der Juniorinnen ab. Marguet wiederum übernimmt neben seiner Tätigkeit als Bahn-Nationaltrainer die Betreuung des U23-Strassen-Nationalteams der Männer, damit sich Michael Schär auf das Elite-Nationalteam konzentrieren kann.

