Zwei Monate nach ihrem Rücktritt wird Linda Indergand Trainerin im schweizerischen Radverband.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Linda Indergand bleibt dem Schweizer Mountainbike-Sport nach ihrem Rücktritt erhalten. Die 32-jährige Urnerin, 2021 Gewinnerin von Olympia-Bronze beim historischen Schweizer Dreifachsieg in Tokio, übernimmt von Léna Mettraux das Amt der Assistenztrainerin von Frauen-Nationalcoach Kathrin Stirnemann.

Indergand stösst zudem zum Betreuerstab von Nexetis; sie wird in dem von Swiss Cycling gegründeten Continental-Team vornehmlich den Bereich Mountainbike abdecken. Mettraux löst derweil Tristan Marguet als Strassen-Nationaltrainer der Juniorinnen ab. Marguet wiederum übernimmt neben seiner Tätigkeit als Bahn-Nationaltrainer die Betreuung des U23-Strassen-Nationalteams der Männer, damit sich Michael Schär auf das Elite-Nationalteam konzentrieren kann.