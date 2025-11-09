Rebekka Estermann (r.) wird in Middelkerke 15.
An den Radquer-Europameisterschaften in Middelkerke (BEL) bleibt das Schweizer Nationalteam ohne Spitzenplatz.
Der Zürcher Oberländer Kevin Kuhn kommt auf der weitgehend aus Sand bestehenden Unterlage nach missratenem Start nie richtig auf Touren und beendet das Rennen auf Platz 18.
Die Luzernerin Rebekka Estermann landet an ihrem ersten internationalen Grossanlass auf Rang 15.
Die Europameistertitel sichern sich der Belgier Toon Aerts und die Niederländerin Inge van der Heijden.
