Der Schweizer Mountainbike-Profi Andri Frischknecht erlitt an einem Gravel-Rennen in Südafrika einen schweren Sturz. Die Verletzungen sind dabei schwerer ausgefallen als beim Zürcher zuerst erwartet.

Der Schweizer Mountainbike-Profi Andri Frischknecht (31) ist schwer gestürzt. Der Fahrer des Scott-Sram-Teams kam am Freitag an einem Gravel-Etappenrennen in Südafrika zu Fall, nachdem die Etappe wegen Extremwetters neutralisiert wurde. Die Sportlerinnen und Sportler waren am Morgen von heftigen Winden und starkem Regen überrascht worden. Im Verlauf des Tages stiegen die Temperaturen auf 35 Grad.

Er kann sich den Sturz nicht erklären

Frischknecht schrieb zum Vorfall auf Instagram: «Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, was vor und nach dem Sturz passiert ist.» Glücklicherweise reagierten andere Fahrer schnell und leisteten Erste Hilfe. «Vielen Dank an die anderen Fahrer, die angehalten haben und sich um mich gekümmert haben», schrieb er weiter.

Nach dem Sturz wurde der Zürcher ins Krankenhaus gebracht, wo er zunächst drei Stunden auf Röntgenaufnahmen warten musste: «Zuerst dachte ich, es wäre nichts Schlimmes – nur ein Schlüsselbeinbruch und eine Gehirnerschütterung, aber dann stellte sich heraus, dass das Schlüsselbein meine Lunge verletzt hatte, die daraufhin kollabierte.»

Frischknecht musste an Hand und Schlüsselbein operiert werden. Sein linker Lungenflügel wird derzeit belüftet. Trotz des Schocks bleibt der Schweizer optimistisch: «Keine guten Nachrichten, aber ich werde wieder gesund. Hoffentlich bin ich bald wieder draussen.»

Frischknecht hatte gutes Resultat im Visier

Zum Zeitpunkt des Unfalls lag Andri Frischknecht auf dem 9. Rang im Gesamtklassement. Auf der ersten Etappe hatte er mit einem starken zweiten Platz gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen gesetzt.

Auch sein Teamboss und Vater Thomas Frischknecht, der 1996 in Atlanta im ersten olympischen Mountainbike-Rennen Silber holte, nahm am Mehrtagesrennen teil. Für den 55-Jährigen verlief das Rennen besser. Er gewann seine Kategorie mit 18 Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger.

Das Rennen wurde zum ersten Mal ausgetragen

Das brandneue Etappenrennen «Gravel Burn», das in der südafrikanischen Provinz «Ostkap» erstmals ausgetragen wurde, gilt als neues Highlight im internationalen Radsport-Kalender. Auf 800 Kilometern führt das Rennen auf Schotterstrassen durch spektakuläre Landschaften.

Ins Leben gerufen wurde das Rennen von Kevin Vermaak. Der Südafrikaner war schon bei der Gründung des Mountainbike-Etappenrennens «Cape Epic» beteiligt. Mittlerweile wird dieses aber vom Triathlon-Veranstalter «Ironman» organisiert und durchgeführt.