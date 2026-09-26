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Massencrash bei Rad-WM fordert Verletzte
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Zwei Fahrerinnen im Spital:Massencrash bei Rad-WM fordert Verletzte

Zwei Fahrerinnen im Spital
Heftiger Massensturz beim WM-Strassenrennen der Frauen

Schwerer Massensturz bei der Rad-WM in Montreal: 94 km vor dem Ziel stürzen mehrere Fahrerinnen. Caroline Andersson und Lauretta Hanson werden verletzt ins Spital gebracht.
Publiziert: 18:09 Uhr
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Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Beim WM-Strassenrennen der Frauen in Montreal kommt es zu einem schweren Massensturz.
Foto: Screenshot SRF

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Massensturz bei Frauen-Rad-WM in Montreal, 94 km vor dem Ziel
  • Schwedin Caroline Andersson und Australierin Lauretta Hanson ins Spital gebracht
  • Titelverteidigerin Magdeleine Vallières fährt weiter, wirkt aber stark gezeichnet
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Üble Bilder von der Rad-WM in Montreal. Beim Strassenrennen der Frauen kommt es rund 94 Kilometer vor dem Ziel während eines schnellen Abschnittes zu einem Massensturz vorne im Feld. Mehrere Fahrerinnen bleiben am Boden liegen. Besonders schwer hat es die Schwedin Caroline Andersson (25) sowie Lauretta Hanson (31) aus Australien erwischt. Beide Fahrerinnen müssen noch am Boden verarztet werden und sind gemäss Berichten auf dem Weg ins Spital.

Unter den Gestürzten ist auch Magdeleine Vallières (25). Die Kanadierin hatte das Rennen im Vorjahr an der Rad-WM in Kigali (Ruanda) gewonnen. Die Titelverteidigerin fährt anschliessend weiter, sieht aber stark mitgenommen aus. Im Anstieg muss sie dann mehrere Fahrerinnen ziehen lassen und fällt zurück.

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Bereits zuvor kam es zu mehreren Stürzen, die jedoch deutlich glimpflicher ausgegangen sind. Einzig die Spanierin Paula Blasi (23) stürzt rund 110 Kilometer vor dem Ziel schwerer, fährt aber anschliessend noch weiter. Wenig später muss sie das Rennen allerdings aufgeben.

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