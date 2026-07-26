Entkräfteter van der Poel gewinnt packenden Schlusskrimi

Die Frankreichrundfahrt 2026 endet mit dem fünften Gesamtsieg von Tadej Pogacar und einer denkwürdigen Schlussetappe auf den Champs-Élysées, die Mathieu van der Poel hauchdünn für sich entscheidet.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Offiziell steht Tadej Pogacar um 18.57 Uhr als Gewinner der Tour de France 2026 fest – und dabei sind auf der letzten Etappe, einem Rundkurs, mit der Zielankunft auf den legendären Champs-Élysées noch knapp 50 Kilometer zu absolvieren. Wie das? Die für die Gesamtwertung (mit dem Schweizer Yannis Voisard auf Schlussrang elf) entscheidenden Zeiten werden drei Runden vor Schluss bereits gewertet. Dies wird am Sonntag bekannt, während die Fahrer unterwegs sind.

Pogacar schreibt mit seinem fünften Gesamtsieg bei der Grande Boucle Geschichte. Der Slowene schliesst zu den Rekordhaltern Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain auf. Aber Pogacar wäre nicht Pogacar, würde er nicht versuchen, sich auch noch den prestigeträchtigen Etappensieg in Paris unter den Nagel zu reissen.

Dreimal gibts zum Schluss einen knackigen Abstecher zur Côte de la Butte Montmartre. Die unzähligen Fans am Streckenrand tragen ihren Teil zu einer unvergesslichen Stimmung bei. Nach der zweiten Überquerung bildet sich ein illustres Spitzenquartett bestehend aus Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel und Mads Pedersen. Wenige Sekunden dahinter folgt das Feld. Knapp 20 Kilometer vor dem Ziel kommt es wieder zum Zusammenschluss.

Doppelsieg für Alpecin-Premier Tech

Van der Poel und Pogacar reissen beim letzten Anstieg erneut aus. Die Lücke ist da. Zu zweit bieten sie den jagenden Verfolgern die Stirn. Auf dem letzten Kilometer muss Pogacar abreissen lassen. Van der Poel zieht durch. Von hinten fliegen die Top-Sprinter heran. Völlig entkräftet rettet der Holländer einen Minivorsprung über die Ziellinie – und dank Jasper Philipsen feiert das Team Alpecin-Premier Tech sogar einen Doppelsieg.

Was für ein spektakuläres Finish dieser 21. und auf 88,7 Kilometer verkürzten Etappe auf dem Pariser Prachtboulevard. Die Streckenreduktion wurde vorgenommen, da Sicherheitskräfte aufgrund der verheerenden Waldbrände in der Region Gironde abgezogen worden sind.