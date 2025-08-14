Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Nach der Tour de Suisse der Männer und Frauen sowie der Tour de Romandie der Männer steht die vierte grosse Schweizer Rundfahrt des Jahres an. Vom 15.–17. August rollt die Tour de Romandie Féminin durch Waadt und das Wallis und fordert die Fahrerinnen dabei mit je einem Zeitfahren, einem Rundkurs und einer Bergetappe. Insgesamt werden 250 Kilometer zurückgelegt und 3'356 Höhenmeter abgespult.

Marlen Reusser, die im Juni die Tour de Suisse gewann, wird bedauerlicherweise nicht teilnehmen können. Aufgrund einer Erkrankung, die sie sich während des Giros einfing und die sie bereits zur Absage der Tour de France zwang, fühlt sich die Bernerin noch nicht fit genug für eine Rundfahrt.

Im Teilnehmerfeld finden sich nach Reussers Absage neun Schweizerinnen. Zu den grössten Trümpfen zählen Elise Chabbey, Noemi Rüegg und Jasmin Liechti.