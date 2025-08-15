Am Freitag startet die Tour de Romandie féminin mit einem Einzelzeitfahren. Überschattet wird der Auftakt von einem Eklat: Fünf Teams werden nach einem Disput um neue Tracker disqualifiziert.

Die Tour de Romandie féminin beginnt mit einem Skandal. Gemäss einer Mitteilung der UCI sind fünf Teams von der Rundfahrt ausgeschlossen nach ihrer Weigerung, bei einem Test von GPS-Chips mitzumachen.

Betroffen sind die Fahrerinnen der Equipen EF Education mit der Schweizerin Noemi Rüegg, Canyon-SRAM mit der als Favoritin auf den Gesamtsieg gehandelten Polin Katarzyna Niewiadoma, Lidl-Trek, Picnic Post-NL und Visma-Lease a bike. Sie alle starteten nicht zur 1. Etappe, einem 4,4 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Huémoz und Villars-sur-Ollon. Das Peloton verlor somit 30 der 93 für diese Veranstaltung gemeldeten Fahrerinnen.

Die UCI hatte beschlossen, während der Rundfahrt in der Westschweiz ein neues GPS-Sicherheitstracking-System zu testen, das die Ortung der Fahrerinnen insbesondere im Falle eines Sturzes erleichtern soll. Die Technologie soll auch bei den Strassen-Weltmeisterschaften im September in Ruanda zum Einsatz kommen.

Teams wehren sich: «Zusammenarbeit statt Zwang»

In einem gemeinsamen Statement über die verschiedenen Netzwerke wehrten sich die Teams gegen die Disqualifikation und kritisieren den Weltverband für sein Vorgehen. Sie hätten ihre Bedenken bereits Anfangs der Woche mitgeteilt und sich bereit gezeigt, zu kooperieren. «Wenn der UCI der Meinung ist, dazu berechtigt zu sein, muss er die Fahrerin selbst auswählen und den Tracker installieren.»

Die Entscheidung, die fünf Teams dennoch zu disqualifizieren, sei «schockierend». Die Teams seien stets bemüht, den Radsport sicherer zu machen. Doch das müsse mit «durch Zusammenarbeit und nicht durch Zwang» erreicht werden.

UCI: Teams haben sich für Ausschluss entschieden

«Der Entscheid der Verantwortlichen dieser Teams, sich den spezifischen Regeln der Veranstaltung zu widersetzen, überrascht und gefährdet die Bemühungen, durch die Entwicklung dieser neuen Technologie die Sicherheit im Radrennsport zu gewährleisten», schrieb die UCI derweil in ihrer Pressemitteilung.

Gemäss der UCI haben sich die Teams durch die Weigerung, eine Fahrerin für das Tragen des Tracking-Geräts (eines 63 Gramm schweren Chips) zu benennen, für den Ausschluss von der Veranstaltung entschieden. In ihrer Mitteilung weist die UCI zudem darauf hin, dass «die meisten der betroffenen Teams» Teil einer Organisation sind, die ein eigenes GPS-Tracking-System entwickelt.