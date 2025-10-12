Marlen Reusser fährt beim Trofeo Tessile & Moda auf Rang zwei. (Archivbild)
Marlen Reusser münzt ihre gute Spätform in ein weiteres Topresultat um. Die Zeitfahr-Weltmeisterin wird in dem zur Europe Tour zählenden und zum ersten Mal ausgetragenen Rennen Trofeo Tessile & Moda in Norditalien Zweite.
Reusser hat auf den gut 95 Kilometern von Valdengo nach Oropa einzig gegen die 33-jährige Lokalmatadorin Elisa Longo Borghini um 37 Sekunden das Nachsehen. Platz 3 belegt 17 Sekunden hinter Reusser die Slowakin Urska Zigart.
