Beim Trofeo Tessile & Moda in Norditalien belegt Marlen Reusser Rang zwei.

Marlen Reusser fährt beim Trofeo Tessile & Moda auf Rang zwei. (Archivbild) Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marlen Reusser münzt ihre gute Spätform in ein weiteres Topresultat um. Die Zeitfahr-Weltmeisterin wird in dem zur Europe Tour zählenden und zum ersten Mal ausgetragenen Rennen Trofeo Tessile & Moda in Norditalien Zweite.

Reusser hat auf den gut 95 Kilometern von Valdengo nach Oropa einzig gegen die 33-jährige Lokalmatadorin Elisa Longo Borghini um 37 Sekunden das Nachsehen. Platz 3 belegt 17 Sekunden hinter Reusser die Slowakin Urska Zigart.