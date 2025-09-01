Ende Saison hört Camille Balanche auf. Die Mountainbikerin darf im Downhill auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Die Heim-WM wird das letzte grosse Highlight.

Die Mountainbike-Downhillerin Camille Balanche bestreitet im Wallis ihre letzte WM und hört Ende Saison auf. «Ich schätze mich unglaublich glücklich, meine letzten Weltmeisterschaften zu Hause zu bestreiten und hoffe, dass wir dort alle zusammen feiern können», schrieb die 35-jährige Neuenburgerin auf ihrem Instagram-Account.

Balanche lancierte ihre erfolgreiche Karriere im Downhill erst 2018. Zwei Jahre später wurde sie Weltmeisterin, auch 2021 (3.) und 2023 (2.) stand sie auf dem WM-Podest. Zudem holte sie 2019 EM-Gold, 2022 wurde sie Gesamtsiegerin im Weltcup, in dem sie 13 Mal triumphierte. Im August 2023 stürzte sie schwer, worauf sie «nur» noch einmal im Weltcup den Sprung in die Top 3 schaffte. In diesem Jahr belegte sie dreimal den 4. Platz. Das WM-Rennen findet am Sonntag in Chambéry statt.

Balanche kann als Multitalent bezeichnet werden. 2010 wurde sie im Eishockey für die Olympischen Spiele selektioniert, kam jedoch in Vancouver zu keinem Einsatz. 2008 bestritt sie die WM. 1998 und 1999 gewann sie im Fechten bei den Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen Gold.