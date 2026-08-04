Reusser strahlt in Gelb – Dijon-Senf als Extra-Kick

Marlen Reusser jubelt gleich doppelt: Durch den Sieg im Zeitfahren übernimmt die Bernerin das Gelbe Trikot der Gesamtführenden der Tour de France.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Tagessieg und zugleich das gelbe Trikot der Gesamtführenden erobert – der Bernerin Marlen Reusser gelingt am Dienstag bei der vierten Etappe der Tour de France das, was der Norwegerin Sigrid Haugset am Vortag geglückt ist.

Reusser ist im Kampf gegen die Uhr auf der 21 Kilometer langen Strecke von Gevrey-Chambertin nach Dijon die grosse Favoritin. Und die amtierende Zeitfahrweltmeisterin liefert, obwohl nicht alles perfekt verläuft. «Ich bekundete Probleme mit dem Wind», so die 34-Jährige.

Bei der ersten und zugleich einzigen Zwischenzeit unterbietet Reusser die Marke von Lieke Nooijen um 20 Sekunden. Bis ins Ziel wirds dann noch einmal eng. Reusser behält gegenüber der Holländerin letztlich um vier Sekunden die Oberhand. Dritte wird mit Demi Vollering (18 Sekunden zurück) ebenfalls eine Athletin aus den Niederlanden. Reussers helvetische Landsfrau Noemi Rüegg landet auf dem 61. Etappenrang (3:01 Minuten zurück).

Die Farbe des Dijon-Senfs als Antrieb

«Ich bin super, super happy», strahlt Reusser im Ziel nach ihrem insgesamt dritten Etappensieg bei der Tour. «Gelb in Dijon war wegen des gelblichen Dijon-Senfs unser grosses Projekt.» Mit 14 Sekunden Vorsprung führt sie nun als erste Schweizerin überhaupt das Gesamtklassement bei der Frankreich-Rundfahrt vor Vollering an.

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Einzig die Französin Cédrine Kerbaol und Haugset, die im Zeitfahren mehr als drei Minuten auf Reusser verliert, liegen mit 54 respektive 56 Sekunden ebenfalls weniger als eine Minute zurück. Die französische Vorjahressiegerin Pauline Ferrand-Prévot (2:13 Minuten zurück) hat bereits mit einer ordentlichen Hypothek zu kämpfen.

Am Mittwoch, wenn hüglige 140 Kilometer von Mâcon nach Belleville-en-Beaujolais zu absolvieren sind, stehen nicht weniger als acht Bergwertungen (drei der zweiten, zwei der dritten und drei der vierten Kategorie) auf dem Programm. Reusser wird also bei ihrem ersten Tag in Gelb sogleich auf die Probe gestellt.