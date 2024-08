1/6 Der Startschuss für die Vuelta 2024 fällt in Lissabon.

Wann findet die Vuelta 2024 statt?

Die Vuelta 2024 findet vom 17. August bis 8. September statt.

Seit wann gibt es die Vuelta?

Die «Vuelta a España» fand 1935 erstmals statt. Seit 1955 wird sie jährlich durchgeführt. Sie gehört neben der Tour de France und dem Giro d'Italia zu den Grand Tours des Radsports und führt jeweils quer durch Spanien und das nahe Ausland. Zu Beginn fand die Spanien-Rundfahrt traditionell im Frühjahr statt. Mitte der 1990er-Jahre hat man sich dann dazu entschieden, sie in den Spätsommer zu verlegen, sodass sie im August/September stattfindet.

Der Etappenplan 2024

Die Fahrer meistern auf der Rundfahrt Spanien insgesamt 3265 km, aufgeteilt in 21 Etappen.

1. Etappe | Samstag, 17. August: Lissabon – Oeiras, 12 km

Sieger: Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Hier geht's zur News der 1. Etappe.

| Samstag, 17. August: Lissabon – Oeiras, 12 km Sieger: Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Hier geht's zur News der 1. Etappe. 2. Etappe | Sonntag, 18. August: Cascais – Ourem, 191 km

Sieger: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Hier geht's zur News der 2. Etappe.



| Sonntag, 18. August: Cascais – Ourem, 191 km Sieger: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Hier geht's zur News der 2. Etappe. 3. Etappe | Montag, 19. August: Lousa – Castelo Branco, 182 km

Sieger: Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Hier geht's zur News der 3. Etappe.

| Montag, 19. August: Lousa – Castelo Branco, 182 km Sieger: Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Hier geht's zur News der 3. Etappe. 4. Etappe | Dienstag, 20. August: Plasencia – Pico Villueracas, 167 km

Sieger: Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe). Hier geht's zur News der 4. Etappe.

| Dienstag, 20. August: Plasencia – Pico Villueracas, 167 km Sieger: Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe). Hier geht's zur News der 4. Etappe. 5. Etappe | Mittwoch, 21. August: Fuente del Maestre – Sevilla, 170 km

| Mittwoch, 21. August: Fuente del Maestre – Sevilla, 170 km 6. Etappe | Donnerstag, 22. August: Jerez de la Frontera – Yunquera, 181 km

| Donnerstag, 22. August: Jerez de la Frontera – Yunquera, 181 km 7. Etappe | Freitag, 23. August: Archidona – Cordoba, 179 km

| Freitag, 23. August: Archidona – Cordoba, 179 km 8. Etappe | Samstag, 24. August: Ubeda – Cazorla, 159 km

| Samstag, 24. August: Ubeda – Cazorla, 159 km 9. Etappe | Sonntag, 25. August: Motril – Granada, 178 km

| Sonntag, 25. August: Motril – Granada, 178 km Ruhetag | Montag, 26. August

| Montag, 26. August 10. Etappe | Dienstag, 27. August: Ponteareas – Baiona, 160 km

| Dienstag, 27. August: Ponteareas – Baiona, 160 km 11. Etappe | Mittwoch, 28. August: Padron – Padron, 164 km

| Mittwoch, 28. August: Padron – Padron, 164 km 12. Etappe | Donnerstag, 29. August: Orense – Estacion de Montana Manzaneda, 133 km

| Donnerstag, 29. August: Orense – Estacion de Montana Manzaneda, 133 km 13. Etappe | Freitag, 30. August: Lugo – Puerto de Ancares, 171 km

| Freitag, 30. August: Lugo – Puerto de Ancares, 171 km 14. Etappe | Samstag, 31. August: Villafranca del Bierzo – Villablino, 199 km

| Samstag, 31. August: Villafranca del Bierzo – Villablino, 199 km 15. Etappe | Sonntag, 1. September: Infiesto – Cuitu Negru, 142 km

| Sonntag, 1. September: Infiesto – Cuitu Negru, 142 km Ruhetag | Montag, 2. September

| Montag, 2. September 16. Etappe | Dienstag, 3. September: Luanco – Lagos de Covadonga, 181 km

| Dienstag, 3. September: Luanco – Lagos de Covadonga, 181 km 17. Etappe | Mittwoch, 4. September: Arnuero – Santander, 143 km

| Mittwoch, 4. September: Arnuero – Santander, 143 km 18. Etappe | Donnerstag, 5. September: Vitoria-Gasteiz – Maeztu, 175 km

| Donnerstag, 5. September: Vitoria-Gasteiz – Maeztu, 175 km 19. Etappe | Freitag, 6. September: Logrono – Alto de Moncalvillo, 168 km

| Freitag, 6. September: Logrono – Alto de Moncalvillo, 168 km 20. Etappe | Samstag, 7. September: Villarcayo – Picon Blanco 188 km

| Samstag, 7. September: Villarcayo – Picon Blanco 188 km 21. Etappe | Sonntag, 8. September: Madrid – Madrid, 22 km

Wer überträgt die Vuelta?

Für die Rad-Fans liefert Eurosport das volle Programm. Der Sender überträgt alle Etappen live.

Welche Schweizer nehmen an der Vuelta teil?

Mauro Schmid (24) wurde von seinem Team Jayco AlUlA als einer von acht Fahrern nominiert. Auch der 30-jährige Stefan Küng (Groupama-FDJ) nimmt an der Tour teil.

Werbung

Die Wertungen

Insgesamt gibt es vier verschiedene Wertungen, deren bester Fahrer jeweils am entsprechenden Trikot zu erkennen ist.

Gesamtwertung

Der Führende der Gesamtwertung trägt das «Maillot Rojo» (dt. Rotes Trikot). Die Farbe des Leadertrikots ist nicht traditionell Rot, in der Vergangenheit hat sie schon öfters gewechselt. So fuhr der Leader schon in Orange (1935. 1936, 1942 und 1977), in Weiss (1941), in Weiss mit roten Bruststreifen (1946-50), in Gelb (1955-88) oder in Gold (1988-2010). Erst seit dem 75-Jahr-Jubiläum 2010 ist das Rote Trikot das Erkennungsmerkmal des Gesamtführenden.

Bergwertung

Der beste Kletterer trägt ein weisses Trikot mit blauen Punkten. Eine Anzahl Anstiege wird kategorisiert und je nach Schwierigkeitsgrad werden dort für die Besten eine unterschiedliche Anzahl Punkte vergeben.

Punktewertung

Der Führende in der Punktewertung ist am Grünen Trikot zu erkennen. Diese Wertung wurde 1945 eingeführt. Die Punkte werden anhand der Platzierung im Ziel sowie an Zwischenpunkten jeder Etappe vergeben.

Werbung

Punkte für die Top 15 im Ziel: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Punkte bei den Zwischensprints: 4, 2, 1

Nachwuchswertung

Der beste Nachwuchsfahrer ist am Weissen Trikot zu erkennen. In diese Wertung werden alle Fahrer aufgenommen, die nach dem 1. Januar 1996 geboren wurden.

Schweizer Sieger

Zwei Schweizer konnten die Vuelta bisher gewinnen. Tony Rominger triumphierte von 1992 bis 1994 gleich dreimal in Serie, Alex Zülle gewann 1996 und 1997. Zülle ist zudem Rekordhalter in der Anzahl Tage im Leadertrikot. Insgesamt während 45 Tagen durfte er sich dieses überstreifen.

Werbung

Rekordsieger

Der Spanier Roberto Heras hat die Vuelta viermal gewonnen (2000, 2003, 2004, 2005) und ist damit Rekordsieger. Allerdings blieb er 2005 in einer Dopingkontrolle hängen, weshalb ihm der Sieg aberkannt wurde. Vor Gericht hat er ihn sich zurückgeholt, die Organisatoren führen ihn jedoch nicht mehr als Sieger auf. Hinter Heras gibt es drei Fahrer, welche die Spanien-Rundfahrt dreimal gewinnen konnten. Neben dem Spanier Alberto Contador (2008, 2012, 2014) gelang dies auch dem Schweizer Tony Rominger (1992-1994). Zudem gehört seit letztem Jahr der Slowene Primoz Roglic dazu, der 2021 zum dritten Mal in Serie die Vuelta gewann.

Sieger seit 2000

2000: Roberto Heras (Sp)

2001: Angel Casero (Sp)

2002: Aitor Gonzalez (Sp)

2003: Roberto Heras (Sp)

2004: Roberto Heras (Sp)

2005: Roberto Heras (Sp)*

2006: Alexander Winokurow (Kas)

2007: Denis Menschow (Russ)

2008: Alberto Contador (Sp)

2009: Alejandro Valverde (Sp)

2010: Vincenzo Nibali (It)

2011: Chris Froome (Gb)

2012: Alberto Contador (Sp)

2013: Christopher Horner (USA)

2014: Alberto Contador (Sp)

2015: Fabio Aru (It)

2016: Nairo Quintana (Kol)

2017: Chris Froome (Gb)

2018: Simon Yates (Gb)

2019: Primoz Roglic (Slo)

2020: Primoz Roglic (Slo)

2021: Primoz Roglic (Slo)

2022: Remco Evenepoel (Bel)

2023: Sepp Kuss (USA)

* Während der Vuelta 2005 lieferte Heras einen positiven Dopingtest ab. Der Sieg wurde ihm nachträglich aberkannt und Denis Menschow (Russ) zugesprochen. Der Spanier ging gegen diesen Entscheid gerichtlich vor und gewann. 2011 wurde er wieder zum Sieger der Vuelta 2005 ernannt. Die Organisatoren sehen das allerdings anders, sie führen nach wie vor Menschow als Sieger auf.