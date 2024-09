Primoz Roglic steht an der 79. Spanien-Rundfahrt vor seinem vierten Gesamtsieg. Der Slowene verteidigt das rote Leadertrikot auf der vorletzten Etappe mit der Bergankunft auf dem Picon Blanco souverän. Dunbar siegt solo.

1/2 Souverän: Primoz Roglic baut als Vuelta-Leader seinen Vorsprung am vorletzten Tag sogar leicht aus.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Als Dritter fährt Primoz Roglic (34, Sln) am Ende der 172 km langen Königsetappe mit fast 5'000 Höhenmetern noch ein paar weitere Sekunden auf seinen ersten Verfolger Ben O'Connor heraus. Der Australier wird Tagessechster. Damit geht Roglic mit einem Vorsprung von 2:02 Minuten auf O'Connor in das abschliessende Einzelzeitfahren über 24,6 Kilometer in Madrid.

Den Tagessieg holt sich der Ire Eddie Dunbar, der schon das elfte Teilstück – damals als Ausreisser – gewonnen hat. Diesmal profitiert der 28-jährige Dunbar im acht Kilometer langen Schlussanstieg davon, dass sich die Favoriten auf den Gesamtsieg gegenseitig belauern. Letztlich rettet er sieben Sekunden seines Vorsprungs ins Ziel.

Die Schweizer bei der vorletzten Etappe: Stefan Küng wird mit fast 28 Minuten Rückstand 81., Mauro Schmid mit fast 35 Minuten 122.

Als Olympiasieger von 2021 hat Roglic am Sonntag im Kampf gegen die Uhr die klar besseren Karten als seine Konkurrenten. Mit dem erwarteten vierten Gesamtsieg (nach 2019, 2020 und 2020) würde der Slowene zum Rekordsieger Roberto Heras aufschliessen. Der Spanier hatte seine Heimrundfahrt in den 2000er-Jahren ebenfalls viermal gewonnen.