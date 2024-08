Wout van Aert feiert an der Vuelta seinen dritten Etappensieg. An der Spitze des Klassements ändert sich allerdings nichts.

Dritter Streich von van Aert an Vuelta

Küng fährt in Top 10

1/2 Wout van Aert zeigt es an: Zum dritten Mal gewinnt der Belgier eine Etappe der diesjährigen Vuelta.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wout van Aert setzt seinen Siegeszug an der Vuelta fort. Der Belgier feiert in der 10. Etappe am galicischen Ferienort Baiona seinen bereits dritten Erfolg. Gesamtleader bleibt Ben O'Connor.

Van Aert setzt sich 30 Kilometer nach dem Etappenstart in Ponteareas vom Feld ab und bildet bald danach zusammen mit vier weiteren Fahrern eine Fluchtgruppe. Nach 130 Kilometern an der Spitze und vier gewonnenen Bergwertungen erreicht er zusammen mit seinem letzten Kontrahenten, dem Franzosen Quentin Pacher, die Zielgerade, auf der er den Aussenseiter im Sprint problemlos distanziert. Neben den nunmehr drei Etappensiegen – er gewann auch die Teilstücke drei und sieben – weist Van Aert an der diesjährigen Vuelta drei weitere Podestplätze auf.

Küng wird Achter

Im Rennen um den Gesamtsieg bringt die erste Etappe in Galicien nach dem Ruhetag und dem Transfer von Andalusien Richtung Norden keine Veränderungen. Die Favoriten um Leader Ben O'Connor und dessen erster Verfolger Primoz Roglic erreichen das Ziel mit dem Feld gut fünfeinhalb Minuten nach Van Aert. Der Thurgauer Stefan Küng sichert sich als Zweiter des Hauptfeldes den 8. Platz.

O'Connor liegt weiterhin 3:53 Minuten vor Roglic, bevor am Mittwoch eine weitere anspruchsvolle Etappe auf dem Programm steht. Rund um die Kleinstadt Padron, bekannt für den Pimientos genannten Chili, warten auf die Fahrer drei Steigungen der zweiten und eine der dritten Kategorie.