Kaden Groves gewinnt die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt, Wout van Aert übernimmt die Gesamtführung. Stefan Küng entscheidet die Bergwertung für sich und startet am Montag Bergleader-Trikot.

Kaden Groves gewinnt die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt. Auf der 194 Kilometer langen Strecke von Cascais nach Ourem setzt er sich im Sprint gegen den neuen Gesamt-Führenden Wout van Aert durch.

Der Belgier van Aert, am Samstag im Auftaktzeitfahren über 12 km Dritter, übernimmt das rote Leadertrikot dank der Bonifikation von sechs Sekunden für den zweiten Rang. Damit überholt er den Zeitfahrsieger Brandon McNulty um drei Sekunden.

Stefan Küng startet am Montag als Bergleader

Stefan Küng reisst mit zwei anderen Fahrern knapp 30 km vor dem Ziel aus dem Feld aus, wird aber nach nur einem Kilometer wieder eingeholt. Gut zehn Kilometer später entscheidet Küng die zweite und letzte Bergwertung des Tages für sich und wird damit am Montag im Trikot des Bergleaders starten.

In der Gesamtwertung der dreiwöchigen Rundfahrt liegt Küng, der in Ourem den 17. Platz belegte, mit neun Sekunden Rückstand an vierter Stelle. Mauro Schmid (102.) nimmt Position 7 ein.