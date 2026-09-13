Nächster Sturz-Schock für Pogacars Verlobte Zigart

Drei Monate nach ihrem Crash bei der Tour de Suisse zieht sich die slowenische Rad-Rennfahrerin Urska Zigart erneut einen Kieferbruch zu.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nach Tadej Pogacar wird nun auch seine Verlobte Urska Zigart höchstwahrscheinlich die Rad-WM im kanadischen Montréal (20. bis 27. September) verpassen. Die Slowenin ist am Samstag auf der dritten Etappe bei der Faun Tour Femmes gestürzt. Am Tag danach veröffentlicht ihr AG-Insurance-Soudal-Team ein Update.

«Medizinische Untersuchungen haben eine neue Kieferfraktur ergeben. Angesichts der Art der Verletzung und der Tatsache, dass es sich um eine erneute Fraktur handelt, dürfte Urskas Saison 2026 vorzeitig zu Ende gehen», heisst es. Ein erneuter Rückschlag für die 29-Jährige, die Mitte Juni bei ihrem fürchterlichen Sturz an der Tour de Suisse ebenfalls einen Kieferbruch erlitt.

Urska Zigarts Lebenspartner Tadej Pogacar musste Anfang September seine Saison vorzeitig beenden, nachdem er sich bei der Vuelta eine Gehirnerschütterung, einen Wirbelbruch und eine Fraktur am Schlüsselbein zugezogen hatte.