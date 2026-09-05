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Kein nächster WM-Titel
Rad-Überflieger muss Saison nach Sturz abbrechen

Bei seinem Sturz auf der achten Vuelta-Etappe zieht sich Tadej Pogacar mehrere Knochenbrüche zu. Nun ist klar: Der Rad-Dominator wird in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr bestreiten.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Jähes Ende der Vuelta: Auf der achten Etappe stürzt Tadej Pogacar schwer und muss das Rennen aufgeben.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tadej Pogacar beendet wegen Verletzungen vorzeitig die Saison 2026
  • Er verpasst Strassen-WM in Montreal und Lombardei-Rundfahrt
  • Vertrag mit UAE-Emirates bis 2032 verlängert, aktuell 5 Tour-Siege
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Hiobsbotschaft erfolgt eine Woche nach dem sturzbedingten Aus an der Spanien-Rundfahrt. «Das Team kann bestätigen, dass Tadej Pogacar (27) im Rest der Saison 2026 nicht ins Wettkampfgeschehen zurückkehren wird», schreibt sein Team UAE Emirates am Samstag in einer Mitteilung.

Wirklich überraschend kommt diese Ankündigung nicht: Pogacar hat sich beim Malheur auf der achten Vuelta-Etappe eine Gehirnerschütterung, einen Wirbelbruch und eine Fraktur am Schlüsselbein zugezogen und das Rennen im Anschluss aufgegeben. In der Regel beträgt die Zwangspause bei solchen Blessuren mehrere Wochen.

Verpasst WM und Monument

Damit reicht die Zeit nicht mehr für eine Teilnahme an seinen letzten geplanten Saisonrennen, allen voran der Strassen-Weltmeisterschaft im kanadischen Montreal Ende September. Dort hätte sich Pogacar zum dritten Mal in Serie ins Regenbogentrikot einkleiden lassen wollen. Ebenfalls aussetzen muss der Slowene für die Lombardei-Rundfahrt Mitte Oktober, wodurch eine eindrückliche Serie zu Ende geht: Das letzte Monument des Jahres hat der Slowene zuletzt fünfmal hintereinander für sich entschieden.

Statt der Fortsetzung seiner Rekordjagd gilt der Fokus nun aber seiner Gesundheit. «Aktuell ist es das Wichtigste, mich richtig zu erholen und meinem Körper die Zeit zu geben, die er braucht», lässt sich Pogacar in der Mitteilung zitieren. Und Teamarzt Adrian Rotunno (48) fügt hinzu: «Aus einer medizinischen Perspektive hat seine Gesundheit Vorrang. Priorität hat nun, dass jede seiner Verletzungen ganz ausheilt und er auf seinem Heilungsprozess kontrolliert voranschreiten kann.»

Gleichzeitig gibt sein Team am Samstag auch bekannt, dass Pogacar seinen Vertrag beim Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bis 2032 verlängert hat. Der fünffache Tour-de-France-Sieger, der seit seiner ersten vollständigen Profisaison 2019 für UAE fährt, wird dann 34 Jahre alt sein.

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