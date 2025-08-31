Mathias Flückiger zeigt sich im letzten Rennen vor den Mountainbike-Weltmeisterschaften im Wallis in guter Form.

1/2 Mathias Flückiger zeigt sich vor der Heim-WM im Wallis in Form. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gelungene WM-Hauptprobe für Mathias Flückiger: Der 36-jährige Berner belegt beim Weltcup im französischen Les Gets im Cross-Country den 3. Platz.

Zwischenzeitlich scheint Flückiger sogar auf gutem Weg zu seinem siebten Weltcupsieg. In der zweitletzten Runde erhöht er das Tempo und distanziert vorübergehend seine zwei ärgsten Konkurrenten, den Franzosen Luca Martin und den Italiener Luca Braidot. Anfang der letzten Runde ist das Trio aber wieder beieinander, und Flückiger kann auf einen Angriff von Braidot nicht reagieren.

Den 3. Platz hinter dem 23-jährigen Martin, der zum ersten Weltcupsieg kommt, und dem 34-jährigen Braidot verteidigt Flückiger aber souverän. Unter anderem lässt er Mathieu van der Poel hinter sich, der bei seiner Rückkehr auf das Mountainbike eine beeindruckende Leistung zeigt und Sechster wird. Der Holländer meldet damit seine Ambitionen für die Rennen im Wallis an.

Während Flückiger, der sich zuletzt im Höhentraining auf die WM vorbereitet hat, seinen zweiten Weltcup-Podestplatz in diesem Jahr feiert, können die anderen Schweizer nicht ganz vorn mitmischen. Fabio Püntener wird Neunter, Marcel Guerrini 13., Dario Lillo 14. und Rekord-Weltmeister Nino Schurter 16.