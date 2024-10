Die Rad-WM in Zürich war für die Para-Sportler im wahrsten Sinne des Wortes einmalig. Denn: In den nächsten beiden Jahren werden Athleten mit Behinderungen wieder unter sich sein.

Para-Boss der WM in Zürich: «Sehr schade»

Kurz zusammengefasst Zürichs Rad-WM integrierte erfolgreich Para-Sportler

Nächste Rad-WM in Ruanda ohne Para-Sport

Paracycling-WM 2024 in Belgien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Inklusion mit den Regelathleten war vorerst eine einmalige Sache. Bronze-Mann Fabian Recher wird nicht in Ruanda starten. Foto: keystone-sda.ch 1/7

Mathias Germann Reporter Sport

Viel wurde vor der Rad-WM in Zürich über die Inklusion der Para-Athleten gesprochen. Für einige war es ein unnötiges Aufblähen des Anlasses, für andere ein wichtiges Zeichen für den Behindertensport. «Es war ein Hoselupf», sagte OK-Chef Daniel Rupf bei der Bilanz-PK nach der WM – aber er habe sich gelohnt.

«Alle Nationen, mit denen ich gesprochen habe, waren hellauf begeistert», sagt Tobias Fankhauser, Senior Manager der WM und Ex-Para-Profi. Alle hätten an einem Strang gezogen und man habe für Sportler und Zuschauer mit Behinderungen ein ganz besonderes Erlebnis geschaffen. «Wir haben gezeigt, dass es nicht nur möglich ist, den Para-Sport in einen solchen Grossanlass zu integrieren, sondern dass er sogar eine tolle Ergänzung ist», so Fankhauser.

Tatsache ist: Zürich bleibt für eine Weile die letzte Rad-WM mit Para-Sport. Nächstes Jahr, wenn die Rad-WM erstmals überhaupt in Afrika (Ruanda) über die Bühne geht, bleiben Weltmeister Tadej Pogacar (26, Slo) und Co. wieder unter sich. Die Paracycling-WM findet im belgischen Ronse statt.

«Ich finde das sehr schade»

Und auch 2026 wird es keine Inklusion geben. «Ich finde das sehr schade», gibt Fankhauser offen zu. Gleichzeitig meint er: «Wir haben immer gewusst, dass wir Vorreiter sind. Es liegt nun an der UCI, diesen Weg zu gehen.» Trotz allem sei er überzeugt, dass die Para-WM in Zürich nachhaltig eine Wirkung erzielen werde.

Blick wollte bei der UCI selbst erfahren, warum es 2025 und 2026 keine inkludierte Paracycling-WM geben werde. Die UCI antwortet mit einer Mitteilung, in der sie schreibt, dass die zuständige Person in den Ferien weile.