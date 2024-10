Auf dem Dorfplatz von Egg befindet sich eine Gedenkstätte für Muriel Furrer. Foto: Blick-Leserreporter 1/5

Daniel Leu Stv. Sportchef

Kerzen, Sonnenblumen, Fotos, Plüschtiere und Briefchen: Auch im zürcherischen Egg, dem Wohnort der Familie Furrer, wird um das am Freitag verstorbene Radtalent Muriel Furrer (†18) getrauert.

Im Dorfzentrum auf dem Chilbi-Platz wurde in den letzten Tagen eine Gedenkstätte eingerichtet. Direkt daneben befindet sich die Haltestelle der Forchbahn. Gemäss einem Blick-Leserreporter bleiben immer mal wieder Leute stehen, legen Blumen oder Kerzen hin, halten kurz inne und gedenken so Muriel Furrer.

Mittlerweile wurde ein Zelt aufgestellt, damit der angekündigte Regen der Gedenkstätte nichts anhaben kann.

An Furrer gedacht wird seit Tagen auch in Zürich. Beim Zwingli-Denkmal an der Wasserkirche erinnern viele Blumen, Fotos und eine Schweizer Fahne an die viel zu früh verstorbene Muriel Furrer.