Die Heim-WM in Zürich hätte für Handbikerin Sandra Stöckli ein Highlight werden sollen. Es kam dann allerdings ganz anders.

Kurz zusammengefasst Sandra Stöckli verlor das Bewusstsein während des Rennens

Schnelle Hilfe des medizinischen Teams rettete die Situation

Christian Müller Redaktor Sport

Das Strassenrennen der Handbikerinnen an der WM in Zürich am letzten Donnerstag ist für die Schweizerin Sandra Stöckli eine grosse Enttäuschung. Die Gesamtweltcupsiegerin musste den Wettkampf früh abbrechen – wegen einer Kreislaufschwäche, wie es hiess.

Nun ist bekannt: Stöckli hat während des Rennens das Bewusstsein verloren. «Es gab keinen Unfall oder Fremdverschulden, Sandras Körper hat die Notbremse gezogen», schreibt ihr Team in einer Mitteilung. Die Rede ist von einem «mehrstündigen Blackout». Dank der schnellen und diskreten Hilfe des medizinischen Teams vor Ort sei sie sofort erstversorgt und anschliessend ins Krankenhaus gebracht worden.

Stöckli ist auf dem Weg der Besserung, auch wenn sie sich noch schwach fühlt. «Plötzlich wird alles andere unwichtig – es zählt nur noch die Gesundheit», lässt sie sich zitieren. «Es wird sehr viel Zeit und Erholung brauchen. Aber es geht aufwärts, es waren schon mehr Infusionen angehängt.»

Sandra Stöckli wird im Zeitfahren an der WM Fünfte, m Strassenrennen muss sie früh aufgeben. Foto: keystone-sda.ch