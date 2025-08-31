Keller fährt bei WM-Hauptprobe aufs Podest

Alessandra Keller glückt die WM-Hauptprobe. Die Schweizer Mountainbikerin fährt in Frankreich auf den 2. Platz.

Alessandra Keller steht im Cross-Country zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Weltcup-Podest. Foto: MAXIME SCHMID

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach der Saison-Premiere in Pal Arinsal fährt Alessandra Keller (29) auch in Les Gets aufs Cross-Country-Podest. Die Schweizerin wird bei der WM-Hauptprobe Zweite.

In der Schlussrunde liefert sich Keller einen Zweikampf mit der Neuseeländerin Samara Maxwell und beweist dabei den längeren Atem. Da die Schwedin Jenny Rissveds an der Spitze ein einsames Rennen gefahren ist, kommt es im Cross-Country zur gleichen Podestreihenfolge wie zwei Tage zuvor im Short Track.

Auch Neff in Top 10

Für Keller ist es der zweite Podestplatz im siebten Cross-Country-Rennen dieser Saison. Bereits vor einem Monat in Andorra hat sich die 29-jährige Nidwaldnerin Platz 2 gesichert. Nach einem etwas schwierigen Saisonstart zeigt ihre Formkurve klar nach oben.

Mit Jolanda Neff, die Neunte wird, fährt noch eine weitere Schweizerin in die Top 10. Ginia Caluori, Nicole Keller und Sina Frei belegen die Plätze 12 bis 14.

Nun steht die Mountainbike-WM im Wallis an. Die Cross-Country-Rennen der Frauen (Samstag, 13. September) und Männer (Sonntag, 14. September) finden in Crans-Montana statt. Eine Woche später macht der Weltcup in Lenzerheide Halt, bevor im Oktober die beiden letzten Rennen der Saison in Nordamerika ausgetragen werden.