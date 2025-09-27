OP statt WM für Michelle Andres. Die Schweizer Bahnradfahrerin musste sich einem notfallmässigen Eingriff unterziehen. Und verpasst die Titelkämpfe im Oktober.

1/5 Die Saison von Michelle Andres ist vorbei. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts SRF-Rad-Expertin Michelle Andres musste sich einer Not-Operation unterziehen

Grund war eine Eileiterschwangerschaft trotz hormoneller Spirale

Andres verpasst die Bahnrad-WM in Santiago de Chile im Oktober

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Schock für Michelle Andres (28). Wie die SRF-Rad-Expertin und Bahnradfahrerin auf Instagram schreibt, musste sie sich in dieser Woche einer Not-Operation unterziehen. Bei ihr wurde eine Eileiterschwangerschaft diagnostiziert.

«Das Leben kann manchmal ziemlich ärgerliche Wendungen nehmen», schreibt Andres. Und führt aus, was ihr passiert ist. So hat sie wochenlang unter Schmerzen und Unsicherheiten gelitten, ehe bei ihr die Eileiterschwangerschaft festgestellt wurde. Und das, obwohl sie mit einer hormonellen Spirale verhütet, wie sie erklärt.

Zunächst schien sie um eine Operation herumzukommen. Andres schreibt von einer erfolgreichen Behandlung. Doch dann «eskalierte die Situation plötzlich» und sie landete doch auf dem OP-Tisch, «um alles entfernen zu lassen».

«Gesundheit geht vor»

Ein Schock mit Folgen für Andres. «Meine Saison ist vorbei und ich bin unglaublich enttäuscht, dass ich die Weltmeisterschaft im Oktober verpassen werde», meint sie weiter. Die Bahnrad-WM in Santiago de Chile wird ohne sie stattfinden. Für Andres ist das schwer zu akzeptieren, «aber manche Dinge können wir einfach nicht kontrollieren, egal wie sehr wir uns auch bemühen». Für sie ist auch in der ersten Enttäuschung klar: «Gesundheit geht vor.»

Immerhin eine andere WM findet nicht ohne sie statt. Andres ist seit dem Sommer Rad-Expertin bei SRF. Und sitzt wenige Tage nach der Notfall-Operation schon wieder am Mikrofon. Sie kommentiert am Samstagmittag das Strassenrennen der Frauen.