Das belgische Radsport-Talent Jilke Michielsen (†19) hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Die ehemalige Nachwuchs-Radsportlerin erlag nach jahrelangem Kampf einem seltenen Knochentumor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ehemalige Nachwuchs-Radsportlerin Jilke Michielsen stirbt an den Folgen eines Knochentumors

Diagnose erfolgte 2023: Ewing-Sarkom, eine seltene und aggressive Form von Knochenkrebs

Michielsen galt in Belgien als grosses Nachwuchstalent

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die einstige belgische Nachwuchshoffnung im Radsport Jilke Michielsen (†19) ist am Freitag im jungen Alter von 19 Jahren verstorben. Die ehemalige Radsportlerin erliegt nach jahrelangem Kampf einem seltenen Knochentumor.

Ihre Angehörigen geben die traurige Nachricht noch am selben Tag über Michielsens Instagram-Account mit den Worten «Nicht jammern, einfach geniessen» bekannt. Ein Lebensmotto, das sie selbst oft geprägt hatte und das nun als bleibende Erinnerung über ihrem Abschiedsbeitrag steht.

Jahrelanger Kampf gegen den Krebs

Die junge Frau litt seit rund drei Jahren an einem sogenannten Ewing-Sarkom, einer seltenen und aggressiven Form von Knochenkrebs. Die Schockdiagnose hatte sie 2023 im Alter von nur 16 Jahren erhalten, nachdem sie zuvor über starke Rückenschmerzen geklagt hatte, die sich später als Symptome des Tumors herausstellten. Wie Eurosport schreibt, musste Michielsen ihre vielversprechende Karriere damals augenblicklich beenden.

Zwar galt sie nach intensiven Behandlungen im Sommer 2024 vorübergehend als krebsfrei, erlitt jedoch im März 2025 einen Rückfall. Schon damals machten die Ärzte ihr klar, dass eine Chemotherapie den Krebs nur noch bremsen, aber nicht mehr heilen könne.

«Ich kann die Chemotherapie wiederholen, aber sie wird mein Leben nur ein wenig verlängern. Aber ich werde weiterhin kämpfen und das Beste aus meinem Leben machen», äusserte sie sich damals gegenüber der belgischen Tageszeitung «Het Laatste Nieuws».

Anfang Mai hatte die ehemalige Nachwuchs-Radsportlerin, die ihre Follower auf Instagram bis zuletzt an ihrem Leben teilhaben liess, selbst noch offengelegt, dass die Chemotherapie abgebrochen werden müsse, weil ihr Körper keine Blutzellen mehr produziere. Ihre damaligen herzzerreissenden Worte: «Mein Körper kann nicht mehr folgen.»

Michielsen galt als grosses Talent

Michielsen galt als eines der grössten Talente, die der belgische Radsport zu bieten hatte. Nach ihrem nationalen Meistertitel auf der Strasse in ihrer Altersklasse im Jahr 2022 krönte sie sich ein Jahr später zur Meisterin im Einzelzeitfahren.