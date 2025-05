Del Toro baut Giro-Gesamtführung mit Etappensieg aus

Isaac Del Toro fährt an der 17. Etappe des Giro d'Italia als Sieger über die Ziellinie in Bormio. Foto: LUCA ZENNARO

Darum gehts Isaac del Toro gewinnt Etappe und festigt Gesamtführung am Giro d'Italia

Del Toro zeigt Comeback nach Schwächephase, setzt sich von Carapaz ab

41 Sekunden Vorsprung auf Carapaz, 51 Sekunden auf Gesamtdritten Yates

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Isaac del Toro zeigt einen Tag nach seiner Schwächephase grosse Comeback-Qualitäten. Mit seinem ersten Etappensieg am 108. Giro d'Italia festigt der Mexikaner seine Gesamtführung.

Der 21-Jährige holt sich auf der nächsten schweren Alpen-Etappe über 155 Kilometer von San Michele all'Aldige nach Bormio den Sieg vor dem französischen Routinier Romain Bardet und seinem grössten Widersacher Richard Carapaz. Damit liegt Del Toro nun 41 Sekunden vor dem Ecuadorianer. Gesamtdritter ist der Brite Simon Yates mit einem Rückstand von 51 Sekunden.

Carapaz, der am Dienstag mit seiner Attacke Del Toro in grosse Nöte gebracht und gut eineinhalb Minuten abgeknöpft hat, präsentiert sich auch auf dem Weg nach Bormio in Angriffslaune. Am Mortirolo setzte sich der Olympiasieger von 2021 zwischenzeitlich sogar ab, doch Del Toro kann mit seinen UAE-Teamkollegen wieder aufschliessen. Wenige Kilometer vor dem Ziel setzt sich Del Toro von Carapaz ab und gewinnt mit vier Sekunden Vorsprung.

Am Donnerstag dürfen die Radprofis – zumindest was die Kletterpartien betrifft - kurz durchschnaufen. Die 18. Etappe führt von Morbegno entlang des malerischen Comer Sees über drei kleinere, kategorisierte Anstiege bis nach Cesano Maderno, nördlich von Mailand. Am Freitag und Samstag stehen nochmals zwei anspruchsvolle Bergetappen auf dem Programm, ehe die 108. Ausgabe der Italien-Rundfahrt am Sonntag mit einem Rundstreckenrennen in Rom ihren Abschluss findet.