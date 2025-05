Marlen Reusser gewinnt Burgos-Rundfahrt überlegen

Marlen Reusser gewinnt die Burgos-Rundfahrt. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marlen Reusser krönt sich an der Burgos-Rundfahrt mit einem Sieg im abschliessenden Zeitfahren zur überlegenen Gesamtsiegerin. Die Bernerin entscheidet die knapp 10 km lange Prüfung im Kampf gegen die Uhr mit sechs Sekunden Vorsprung auf die Französin Juliette Labous für sich.

Für Reusser, welche die Vuelta vor zwei Wochen als Zweite beendete, ist es der zweiten Etappenerfolg in der zur World Tour zählenden viertägigen Rundfahrt. Nach Platz zwei in der zweiten Etappe hat sie am Samstag mit einem Solosieg bei der Bergankunft am Picon Blanco das Leadertrikot übernommen.

In der Gesamtwertung liegt die Schweizerin am Ende fast zwei Minuten vor der zweitplatzierten Italienerin Elisa Longo Borghini, der Gewinnerin des letztjährigen Giros. Die Genferin Elise Chabbey beendet die Rundfahrt auf dem sechsten Rang.