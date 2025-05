Mads Pedersen feiert seinen vierten Etappensieg am diesjährigen Giro d'Italia. Der Däne setzt sich nach 180 km in Vicenza im Sprint vor Wout van Aert und Tour-Leader Isaac del Toro durch.

Pedersen holt am Giro den vierten Etappensieg

Pedersen holt am Giro den vierten Etappensieg

Mads Pedersen brillierte ein weiteres Mal an diesem Giro. Foto: LUCA ZENNARO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Pedersen und Van Aert lieferten sich zum Ende der 13. Etappe ein langes Sprint-Duell auf ansteigendem Terrain, das der Weltmeister von 2019 recht sicher für sich entschied. Van Aert steht weiterhin bei einem Etappenerfolg, den er vor vier Tagen in Siena erreicht hat.

Der Mexikaner Isaac del Toro vom UAE Team Emirates wird am Samstag zum fünften Mal das Leadertrikot tragen. Der 21-Jährige baute seine Führung in der 13. Etappe gegenüber Teamkollege Juan Ayuso dank Bonifikationen auf 38 Sekunden aus.

Am Samstag fährt das Feld von Treviso ins slowenische Nova Gorica, in die Heimat von Giro-Topfavorit Primoz Roglic, der mit 1:35 Minuten Rückstand den 5. Platz in der Gesamtwertung belegt. Die grösstenteils flache Etappe beinhaltet zum Ende hin drei kleinere Anstiege.