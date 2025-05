1/5 Isaac del Toro verteidigt seine Gesamtführung am Giro d'Italia. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Isaac del Toro (21) verteidigt das Leadertrikot am Giro d'Italia. Der junge Mexikaner büsst im Einzelzeitfahren der 10. Etappe allerdings Zeit auf die Favoriten auf den Gesamtsieg ein.

Del Toro erreicht das Ziel in der Nähe des Schiefen Turms von Pisa mit 2:22 Minuten Rückstand auf den Tagessieger Dan Hoole. Der niederländische Zeitfahr-Meister feiert im zweiten und letzten Einzelzeitfahren der 108. Italien-Rundfahrt den grössten Erfolg seiner Karriere. Der 26-Jährige verweist auf dem dem 28,6 km langen Parcours in der Toskana die beiden Briten Joshua Tarling (21) und Ethan Hayter (27) um sieben respektive zehn Sekunden auf die Plätze 2 und 3.

Roglic macht Zeit gut

Nach seinem Sturz am Sonntag in der 9. Etappe erlebt Primoz Roglic (35), der heisseste Anwärter auf den Gesamtsieg, erneut einen Schreckmoment. Der Slowene rutscht bei der Streckbesichtigung am Vormittag in einer Kurve auf feuchter Strasse mit seinem Velo aus, kommt aber glimpflich davon. Während seines Auftritts am Nachmittag setzt erneut Regen ein, dennoch nutzt der Gesamtsieger von 2023 die Fahrt, um Zeit auf die Konkurrenz gutzumachen.

Als Tages-17. verringert Roglic den Rückstand auf den Gesamtführenden Isaac del Toro um fast die Hälfte auf 1:18 Minuten. Der 21-jährige Mexikaner verteidigt die Maglia Rosa mit Erfolg, allerdings beträgt seine Reserve auf seinen spanischen Teamkollegen Juan Ayuso (22) von UAE Emirates nur noch 25 Sekunden.

Yannis Voisard belegt mit 3:10 Minuten Rückstand auf den Tagessieger den 71. Rang. Die Helferdienste des einzigen Schweizer Teilnehmers werden am Mittwoch in der Mittelgebirgsetappe durch den Apennin wieder gefragt sein. Voisards Teamkollege Michael Storer, der Leader des Schweizer Tudor-Teams, fiel am Dienstag in der Gesamtwertung vom 11. in den 14. Rang zurück.