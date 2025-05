1/5 Mads Pedersen gewinnt die erste Giro-Etappe im Sprint. Foto: keystone-sda.ch

Mads Pedersen gewinnt die 1. Etappe des Giro d'Italia. Der Däne setzt sich nach 160 Kilometern in Albanien von der Küstenstadt Durrës nach Tirana im Sprint gegen den Belgier Wout van Aert durch.

Eine Radlänge entscheidet das erste Teilstück der 108. Austragung der Italien-Rundfahrt. Van Aert kommt im Schlusssprint des nach dem schwierigen Finish nur noch rund 30 Fahrer umfassenden Feldes nicht mehr ganz an Pedersen vorbei, der damit seiner Favoritenrolle an diesem Tag gerecht wird.

Der Strassenweltmeister von 2019 wird am Samstag im Maglia Rosa des Gesamtleaders das Einzelzeitfahren in Albaniens Hauptstadt in Angriff nehmen.

Spanier stürzt schwer

Von den Favoriten auf den Gesamtsieg halten sich in der ersten von 21 Etappen fast alle schadlos. Nur der Spanier Mikel Landa ist fünf Kilometer vor dem Ziel in einen schweren Sturz verwickelt. Der 35-jährige Spanier kommt auf der Abfahrt bei einer Linkskurve von der Strasse ab und stürzt anschliessend über eine Stufe am Strassenrand hinunter.

Während weitere in den Sturz verwickelte Fahrer den Crash glimpflich überstehen, muss Landa auf einer Trage fixiert und ins Spital gebracht werden. Weitere Informationen zum Zustand des Fahrers liegen noch keine vor.