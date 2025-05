1/2 Richard Carapaz gewinnt die 11. Etappe des Giro d'Italia solo. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Richard Carapaz gewinnt die 11. Etappe des Giro d'Italia. Der Olympiasieger von 2021 aus Ecuador setzt sich solo durch. Isaac Del Toro wird Zweiter und verteidigt das Leadertrikot erfolgreich.

Nach dem Einzelzeitfahren zu Beginn der zweiten Giro-Woche ging es für das Feld am Mittwoch vom Küstenort Viareggio hinauf in die Berge. Nachdem die Ausreissergruppe des Tages gestellt wurde, ging Richard Carapaz 9 km vor dem Ziel in den Angriff. Die Attacke krönte der Giro-Gesamtsieger von 2021 wenig später mit seinem vierten Etappensieg im Rahmen der Italien-Rundfahrt.

Isaac del Toro, der Führende der Gesamtwertung, kam nach 186 km zwischen Viareggio und Castelnovo ne' Monti als Zweiter ins Ziel. Der 21-jährige Mexikaner, der sich noch sechs Bonussekunden sicherte, führte mit zehn Sekunden Rückstand auf Carapaz das Feld mit den Favoriten an.

Das Gesamtklassement führt Del Toro nun 31 Sekunden vor seinem UAE-Teamkollegen Juan Ayuso aus Spanien an. Der Rückstand des slowenischen Topfavoriten Primoz Roglic auf den Leader vergrösserte sich minim auf 1:24 Minuten.

Nach der Kletterpartie im Apennin sind am Donnerstag die Sprinter wieder an der Reihe. Die 12. Etappe führt über 172 km von Modena nach Viadana. Das flache Finale durch die Poebene deutet stark auf eine Massenankunft hin.