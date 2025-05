Am Weltcup der Mountainbikerinnen in Tschechien verpasst Alessandra Keller das Podest knapp. Weitere Schweizerinn fährt in die Top 10.

Auch Nicole Koller in Top 10

Alessandra Keller fährt als Vierte ins Ziel. Foto: MAXIME SCHMID

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beim Cross-Country-Weltcup der Mountainbikerinnen fährt Alessandra Keller in Nove Mesto als beste Schweizerin auf Rang 4. Auch Nicole Koller schafft es in Tschechien als Achte in die Top 10.

Zwischenzeitlich liegt Keller an der zweiten Station des diesjährigen Weltcups gar in Führung, doch auf den letzten zwei von insgesamt acht Runden setzen sich die Österreicherin Mona Mitterwallner und die Neuseeländerin Samara Maxwell vom Rest des Feldes ab, und Mitterwallner sichert sich in knapp anderthalb Stunden ihren dritten Weltcupsieg in dieser Disziplin drei Sekunden vor ihrer Verfolgerin.

Das lange Rennen beansprucht die Athletinnen aber nicht nur körperlich, sondern auch vom Material her. Puck Pieterse hat einen platten Reifen zu beklagen, was die Niederländerin deutlich zurückwirft. Am Ende muss sich die Weltmeisterin mit Rang 13 begnügen.

Neben Keller, die nur sieben Monate nach ihrem Kreuzbandriss wieder in der Weltspitze angekommen zu sein scheint, gelingt auch Nicole Koller (8.) und Ramona Forchini (11.) ein ansprechendes Rennen. Forchini liegt lange auf Kurs in die Top 10, verliert aber in der letzten Runde noch einen Rang.