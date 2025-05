1/2 Topfavorit Primoz Roglic muss am Giro d'Italia aufgeben. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der im Vorfeld des Giro d'Italia als Favorit gehandelte Primoz Roglic gibt die Rundfahrt auf. Das vermeldet der Organisator.

Der 35-Jährige, der 2023 den Giro und viermal die Vuelta (zuletzt 2024) gewonnen hatte, kam an der Italien-Rundfahrt 2025 nicht in Form. Der Slowene verlor in mehreren Etappen den Anschluss und lag am Dienstagmorgen fast vier Minuten im Hintertreffen gegenüber Isaac del Toro.

Der Captain des Red Bull Bora-Teams, der in der Gesamtwertung auf Platz 10 lag, wurde bei diesem Giro auch Opfer einer Reihe von Stürzen, darunter ein weiterer am Dienstag im Regen rund 95 km vor dem Ziel.