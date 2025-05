Isaac del Toro nimmt die letzte Woche am Giro d'Italia als Leader in Angriff. Der junge Mexikaner verteidigt in der 15. Etappe die Maglia Rosa souverän. In Venetien gibt es einen spanischen Tagessieg.

Carlos Verona holt sich in der 15. Giro-Etappe den Tagessieg.

Gesamtleader Isaac Del Toro wird auf der 15. Etappe des Giro d'Italia nicht ernsthaft getestet. Der 21-jährige Mexikaner vom Team UAE Emirates erreicht das Ziel in Asiago nach 219 km durch die Berge in der Gruppe mit den Favoriten, der auch der einzige Schweizer Teilnehmer Yannis Voisard angehört. In der Gesamtwertung liegt Del Toro weiterhin 1:20 Minuten vor dem zweitplatzierten Briten Simon Yates und deren 1:26 Minuten vor seinem spanischen Teamkollegen Juan Ayuso.

Topfavorit Primoz Roglic muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Der Slowene kann im letzten Anstieg des Tages das Tempo nicht mehr mitgehen und fällt in der Gesamtwertung um fünf Positionen in den 10. Rang zurück. Sein Rückstand auf Del Toro beträgt nun bereits fast vier Minuten.

Den Tagessieg sichert sich aus einer Ausreissergruppe heraus Carlos Verona. Der Spanier erreicht das Ziel 22 Sekunden vor dem zweitplatzierten Deutschen Florian Storck, der für das Schweizer Tudor-Team damit das beste Ergebnis in einer der drei grossen Rundfahrten herausfuhr.

Ruhetag vor schwieriger Bergetappe

Verona beschert der Equipe Lidl-Trek mit dem Schweizer Nationaltrainer Michael Schär als sportlicher Leiter in der Verantwortung bereits den sechsten Etappensieg in dieser Italien-Rundfahrt. Am Vortrag musste Teamleader Giulio Ciccone verletzungsbedingt aufgeben.

Am Montag geniessen die Fahrer den letzten Ruhetag, ehe die dritte Giro-Woche am Dienstag mit einer schwierigen Bergetappe lanciert wird. Fast 5000 Höhenmeter sind auf den 203 km zwischen dem Start in Piazzola sul Brenta und dem Ziel im Trentino in San Valentino zu bewältigen. Drei der fünf Bergwertungen gehören der 1. Kategorie an.