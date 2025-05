1/4 Jubel bei Kasper Asgreen nach dem Sieg in der 14. Etappe der Giro d'Italia.. Foto: Massimo Paolone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Aufgrund des Profils schien die 14. Etappe über 195 km von Treviso nach Nova Gorica in Slowenien ein weiterer Tag für die Sprinter zu sein. Doch rettet Kasper Asgreen nach einer langen Flucht einen Vorsprung von 16 Sekunden ins Ziel. Der 30-Jährige gehört einer fünfköpfigen Ausreissergruppe an, sechs Kilometer vor dem Ziel löst er sich von seinen letzten beiden Mitstreitern und feiert vor dem Australier Kaden Groves und dem Niederländer Olav Kooij den ersten Saisonsieg.

Weil es 23 km vor dem Ziel auf einem Kopfsteinpflaster-Abschnitt zu mehreren Stürzen kommt, gibt es auch an der Spitze des Gesamtklassements Bewegung. Grosser Profiteur ist der mexikanische Leader Isaac del Toro, der seine Führung um 42 Sekunden auf 1:20 Minuten ausbaut. Neuer Gesamtzweiter ist der Brite Simon Yates, der zwei Plätze nach vorn rückt.

Rückschlag für Roglic

Zu den Aufgehaltenen gehören auch der Spanier Juan Ayuso (3.), zuvor Zweiter im Gesamtklassement, und der als Topfavorit in den Giro gestartete Slowene Primoz Roglic (5.), die jeweils 48 Sekunden auf del Toro verlieren und neu 1:26 respektive 2:23 Minuten hinter dem Mexikaner liegen. Noch härter erwischt es den als Gesamtdritter in die 14. Etappe gegangenen Italiener Antonio Tiberi, der stürzt und mit einem Rückstand von 3:02 Minuten in den 8. Gesamtrang zurückfällt.

Zum Abschluss der zweiten Giro-Woche werden die Radprofis am Sonntag nochmals richtig gefordert sein. Mit einer Länge von 219 km und 3900 zu bewältigenden Höhenmetern ist die 15. Etappe nach Asiago eine der anspruchsvollsten an der diesjährigen Italien-Rundfahrt. Das Herzstück ist der 36 km lange Anstieg zum Monte Grappa kurz nach Rennhälfte.