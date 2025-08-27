Vingegaard holt Vuelta-Führung im Teamzeitfahren zurück

Demonstranten behindern Team Israel-Premier Tech

Das Team Israel-Premier Tech wird beim Teamzeitfahren der fünften Etappe der Spanien-Rundfahrt von Demonstranten behindert. Wenige Minuten nach dem Start blockieren mehrere Personen nahe Figueres die Strasse mit einem weissen Banner, am Streckenrand ist eine Palästina-Flagge zu sehen. Die Polizei durchbricht die Banderole, doch die Fahrer müssen fast anhalten und sich mühsam einen Weg durch die Situation bahnen.

Bereits bei der ersten Zwischenzeit nach gut einem Renndrittel liegt das Team 48 Sekunden zurück, am Ende fehlen trotz des Zwischenfalls nur 54 Sekunden auf die Siegerzeit von UAE Team Emirates.

Die Vuelta-Teilnahme von Israel-Premier Tech ist in Spanien politisch umstritten. Die Partei Izquierda Unida (Vereinigte Linke) hatte im Vorfeld Kritik geäussert und einen Fragenkatalog an die Regierung gerichtet. Der Auftritt des Teams wurde als «inakzeptabel» bezeichnet.