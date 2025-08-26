Der Brite Ben Turner gewinnt überraschend die 4. Etappe der Vuelta im Sprint. Topfavorit Jonas Vingegaard verliert die Gesamtführung an den Franzosen David Gaudu. Am Mittwoch steht in Spanien ein 24 km langes Teamzeitfahren an.

Ben Turner feiert seine ersten Sieg an einer Grand Tour. Foto: MACIEJ KULCZYNSKI

Der Brite Ben Turner gewinnt die 4. Etappe der Vuelta im Sprint. In der Gesamtwertung muss Topfavorit Jonas Vingegaard seine Spitzenposition vorerst abgeben. Der erstmals in einer Grand Tour siegreiche Turner, der kurz vor Beginn der Rundfahrt als Ersatzmann ins Aufgebot von Ineos gerückt ist, düpiert nach den 206 Kilometern vom italienischen Susa ins französische Voiron den Expresszug des Belgiers Jasper Philipsen, der die 1. Etappe gewonnen hat und sich diesmal mit dem 2. Platz begnügen muss. Der Schweizer Fabio Christen belegt Rang 7.

Im Gesamtklassement führt neu David Gaudu. Der Franzose überholt den zeitgleichen Vingegaard dank der besseren Tagesergebnisse. Gaudu wird am Dienstag 25., Vingegaard 42.

Am Mittwoch fährt das Feld zum ersten Mal an der diesjährigen Vuelta in Spanien. In Figueres, dem nahe der französischen Grenze gelegenen Geburtsort von Salvador Dali, steht ein 24 Kilometer langes Teamzeitfahren an.