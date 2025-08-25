David Gaudu gewinnt die dritte Etappe der Vuelta, ein 134 km langes coupiertes Teilstück zwischen San Maurizio Canavese und Ceres in Italien.

David Gaudu jubelt über seinen überraschenden Tagessieg. Foto: imago/Sirotti

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Franzose setzt sich in einem Bergauf-Sprint gegen den Dänen Mads Pedersen, den Favoriten der Etappe, und Jonas Vingegaard, den Sieger des Vortags, durch. Vingegaard bleibt in Rot, allerdings neu zeitgleich mit Gaudu.

Nach einem chaotischen Saisonstart, geprägt von einem unscheinbaren 66. Platz beim Giro und einer Absage für die Tour de France, feiert der 28-jährige Captain des Teams Groupama-FDJ den 13. Erfolg seiner Karriere, den zweiten im Jahr 2025 nach einem Sieg bei der Tour of Oman im Winter.

Das Team Lidl-Trek holt eine Ausreisser-Gruppe ein, um für seinen Spitzenfahrer Pedersen den sicher geglaubten Etappensieg zu ermöglichen. Gaudu überrascht den Dänen jedoch in der Haarnadelkurve 100 m vor dem Ziel, indem er in der Innenkurve mit Schwung vorbeizieht.

Am Dienstag macht die Vuelta Station in Frankreich mit einer Ankunft in Voiron im Departement Isère. Das Finale ist flach, im ersten Streckendrittel gilt es aber zwei Pässe zu meistern.