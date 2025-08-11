Nach Erkrankung

Die Schweizer Rad-Fans können Marlen Reusser nicht noch einmal hierzulande anfeuern. Sie verpasst die Tour de Romandie.

1/5 Die Tour de Romandie findet ohne Marlen Reusser statt. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marlen Reusser (33) muss ihre Teilnahme an der Tour de Romandie absagen. Sie ist nach ihren Erkrankungen im Sommer noch nicht für eine Rundfahrt bereit.

Mitte Juni, als sie die Tour de Suisse gewann, wollte Marlen Reusser die ganz grossen Ziele ins Auge fassen. Seither lief nicht mehr viel nach Plan: Am Giro d'Italia hatte sie noch das Leadertrikot getragen, ehe sie erkrankte. Auf die Tour de France musste die Bernerin verzichten. Und nun verpasst sie auch die zweite Rundfahrt in der Schweiz. Die Erkrankungen während des Giro und unmittelbar vor der Tour de France erforderten eine längere Erholungspause. Erst in diesen Tagen nimmt Marlen Reusser das Training wieder in Angriff.

Reusser legt den Fokus neu auf die Weltmeisterschaften in Ruanda. Hierfür wird sie sich in Höhentrainings in den Schweizer Bergen vorbereiten.