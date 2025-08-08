DE
«Will mich nicht übernehmen»
Radstar van Aert verzichtet auf WM und EM

Der belgische Rad-Profi Wout van Aert verzichtet diesen Herbst auf die Strassen-WM und -EM. Das Team Visma-Lease a bike begründet den Verzicht mit der intensiven Saison.
Publiziert: 17:03 Uhr
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Wout van Aert verzichtet in diesem Jahr auf den Start an der WM und EM.
Keystone-SDA und Manuela Bigler

Wout van Aert wird diesen Herbst keine Strassen-WM und -EM bestreiten. Sein Team Visma–Lease a Bike begründet den Verzicht des Belgiers mit einer intensiven Saison, die bereits mit den Querfeldeinrennen im Winter begann und über die Frühjahrsklassiker bis zu zwei Grand Tours führte.

«Es ist wichtig, sich nicht zu übernehmen», wird der 30 Jahre alte Allrounder, der die Schlussetappe der diesjährigen Tour de France in Paris im Juli spektakulär gewonnen hatte, in einer Mitteilung zitiert.

Seine erfolgreiche Saison will der Gewinner der Schlussetappe der Tour de France am 20. September mit der Teilnahme am Eintagesrennen «Super 8 Classic» in seiner Heimat beenden. Zuvor sind Starts an der Deutschland Tour und den beiden kanadischen World-Tour-Rennen in Québec und Montreal geplant.

