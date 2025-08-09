Jan Christen liegt vor dem abschliessenden Zeitfahren der Polen-Rundfahrt auf dem dritten Gesamtrang. Der Schweizer hat 22 Sekunden Rückstand auf den führenden Victor Langellotti aus Monaco, der die 6. Etappe gewann.

Darf sich noch Hoffnungen auf den Sieg in der Polen-Rundfahrt machen: Jan Christen Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jan Christen belegt an der Polen-Rundfahrt vor dem abschliessenden Zeitfahren über 12,5 km am Sonntag den dritten Platz. Sein Rückstand auf den führenden Monegassen Victor Langellotti beträgt 22 Sekunden.

In der 6. Etappe übernimmt Langellotti mit dem Tagessieg das Leadertrikot. Er setzt sich in einem Zweiersprint gegen den Amerikaner Brandon McNulty durch, der im Gesamtklassement zehn Sekunden hinter dem Fahrer aus dem Fürstentum Monaco Zweiter ist.

Bester Schweizer ist am Samstag Yannis Voisard als Sechster, Jan Christen klassiert sich im 10. Rang. Der Jurassier und der Aargauer kommen nach 147,5 hügeligen Kilometern mit dem ersten kleinen Feld und acht Sekunden Rückstand ins Ziel in Bukowina.