DE
FR
Abonnieren
So lässt es sich Nino Schurter in Portugal gutgehen
0:45
Erste Ferien als «Rentner»:So lässt es sich Nino Schurter in Portugal gutgehen

«Meer, Surfen und Wildpferde»
Bike-Legende Schurter geniesst nach Rücktritt Liebesferien

Seit wenigen Wochen ist Nino Schurters Mountainbike-Karriere vorbei. Er erholt sich von den Strapazen in wohlverdienten Liebesferien.
Publiziert: 07:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Ende September hat Nino Schurter seine Karriere beendet.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Nino Schurter geniesst kurz nach Rücktritt wohlverdiente Ferien
  • Er verbringt sie mit seiner Freundin und seiner Tochter in Portugal
  • Neben Entspannen darf auch Action nicht fehlen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Hinter Nino Schurter (39) liegen emotionale Wochen. Am 21. September hat er in Lenzerheide GR das letzte Weltcuprennen seiner grandiosen Mountainbike-Karriere bestritten.

Mehr zu Schurter
Nino Schurter wird zum zweiten Mal Vater
Mit Video
Freudige Nachricht
Nino Schurter wird zum zweiten Mal Vater
Nino Schurter zeigt bei Abschied erstmals auch seine Freundin
Mit Video
Bike-Party in Lenzerheide
Zum Abschied zeigt sich Schurter erstmals mit Freundin
Nino Schurter beendet Karriere mit 24. Platz in Lenzerheide
Mit Video
Emotionaler Abschied
Nino Schurter beendet Karriere mit 24. Platz in Lenzerheide
Warum er vor dem Abschied in Lenzerheide Respekt hat
Mit Video
Nino Schurter hört auf
Warum er vor dem grossen Abschied in Lenzerheide Respekt hat

«Es war einfach mega. Der ganze Kessel war voller Leute, ich konnte es nochmals richtig geniessen», sagt der Bündner im Ziel. Und zeigt sich erstmals öffentlich mit seiner Freundin Malene Degn (28). Wenige Tage später lüften die beiden ein süsses Geheimnis, denn sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Ansonsten hält Schurter sein Privatleben diskret. Und macht nun eine weitere Ausnahme. Auf Instagram zeigt er, wie er die erste Zeit als Sport-Rentner verbringt. «World Cup career closed, freedom unlocked!» – auf Deutsch «Weltcup-Karriere beendet, Freiheit gewonnen!» – schreibt er zu einer Reihe Fotos. Aufgenommen wurden sie in den wohlverdienten Ferien. Diese umschreibt Schurter mit «Sonne, Meer, Surfen und Wildpferde».

Nicht nur Faulenzen

Nach Portugal begleitet haben ihn Lisa (10), seine Tochter aus erster Ehe, und seine Freundin Malene, die ebenfalls Einblick in ihre Bildergalerie gibt. Die Fotos zeigen: Spass ist beim Trio nicht zu kurz gekommen. Wer denkt, Schurter lässt den Stress des Lebens als Radprofi mit Faulenzen hinter sich, liegt allerdings falsch.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Neben Entspannen am Meer, Karten spielen oder Sightseeing in der Stadt kommt Action nicht zu kurz. Schurter zeigt, dass er auch beim Kite-Surfen eine gute Figur macht. Und natürlich darf auch das Velo nicht fehlen. Er gehts aber bisschen gemütlicher an als bei seinem letzten Weltcuprennen. Kein Wunder, als Sport-Rentner muss man auch nicht mehr dermassen Gas geben.

«Schöner hätte ich mir den Abschluss nicht vorstellen können»
0:43
Schurter nach letztem Rennen:«Schöner hätte ich mir den Abschluss nicht vorstellen können»
Nino Schurter bekommt zum Abschied besonderes Geschenk
0:18
Thron für Mountainbike-König:Nino Schurter bekommt zum Abschied besonderes Geschenk
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen