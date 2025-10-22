Bike-Legende Schurter geniesst nach Rücktritt Liebesferien

Seit wenigen Wochen ist Nino Schurters Mountainbike-Karriere vorbei. Er erholt sich von den Strapazen in wohlverdienten Liebesferien.

Hinter Nino Schurter (39) liegen emotionale Wochen. Am 21. September hat er in Lenzerheide GR das letzte Weltcuprennen seiner grandiosen Mountainbike-Karriere bestritten.

«Es war einfach mega. Der ganze Kessel war voller Leute, ich konnte es nochmals richtig geniessen», sagt der Bündner im Ziel. Und zeigt sich erstmals öffentlich mit seiner Freundin Malene Degn (28). Wenige Tage später lüften die beiden ein süsses Geheimnis, denn sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Ansonsten hält Schurter sein Privatleben diskret. Und macht nun eine weitere Ausnahme. Auf Instagram zeigt er, wie er die erste Zeit als Sport-Rentner verbringt. «World Cup career closed, freedom unlocked!» – auf Deutsch «Weltcup-Karriere beendet, Freiheit gewonnen!» – schreibt er zu einer Reihe Fotos. Aufgenommen wurden sie in den wohlverdienten Ferien. Diese umschreibt Schurter mit «Sonne, Meer, Surfen und Wildpferde».

Nicht nur Faulenzen

Nach Portugal begleitet haben ihn Lisa (10), seine Tochter aus erster Ehe, und seine Freundin Malene, die ebenfalls Einblick in ihre Bildergalerie gibt. Die Fotos zeigen: Spass ist beim Trio nicht zu kurz gekommen. Wer denkt, Schurter lässt den Stress des Lebens als Radprofi mit Faulenzen hinter sich, liegt allerdings falsch.

Neben Entspannen am Meer, Karten spielen oder Sightseeing in der Stadt kommt Action nicht zu kurz. Schurter zeigt, dass er auch beim Kite-Surfen eine gute Figur macht. Und natürlich darf auch das Velo nicht fehlen. Er gehts aber bisschen gemütlicher an als bei seinem letzten Weltcuprennen. Kein Wunder, als Sport-Rentner muss man auch nicht mehr dermassen Gas geben.

