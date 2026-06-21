Die Appenzellerin Ronja Blöchlinger feiert beim Heim-Weltcup ihren ersten Podestplatz im Cross-Country. Für Alessandra Keller endet die Premiere auf den aufsehenserregenden 32-Zoll-Rädern wegen eines frühen Sturzes weit weg vom Podest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alessandra Keller stürzt beim Heim-Weltcup in Lenzerheide und wird 19.

Berner Bike-Team überrascht mit neuartigen 32-Zoll-Rädern im Rennen

Vier Schweizerinnen in Top-Ten, Sina Frei auf Platz 4

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Oh nein! Nach nicht mal zweieinhalb Minuten liegt Alessandra Keller (30) mitten im Startgetümmel am Boden. Der schmerzhafte Crash wirft die Doppel-Doppel-Gesamtweltcupsiegerin beim Heim-Weltcup in Lenzerheide GR nicht nur auf Rang 45 zurück. Es ist auch das sehr schnelle Ende eines Traums.

Mit einem Sieg hätte Keller ganz grosse Mountainbike-Geschichte geschrieben. Ihr Berner Velolieferant Thömus hatte an diesem Wochenende erstmals riesige 32-Zoll-Räder an den Start gebracht. Eine Sensation, da dieses XXL-Format zwar seit Monaten in der Szene heiss diskutiert wird, aber ein Weltcup-Einsatz so früh nicht erwartet wurde.

Keller wuchtet bei der Hitzeschlacht im Bündnerland ihr neues Bike dank einer Aufholjagd noch auf Rang 19. «Nach dem Fahrfehler und dem Sturz war das Rennen für die Spitzenplätze schon gelaufen», sagt Keller bei SRF.

Blöchlinger wird immer stärker

Auf dem Podest jubeln neben der dominanten Siegerin Jenny Rissveds (Sd, 32) eine andere Schweizerin. Shorttrack-Spezialistin Ronja Blöchlinger (25) fährt nach vier Podestplätzen im kurzen Rennformat nun auch erstmals auf Cross-Country-Podest.

Die Appenzellerin wird im Kreis der vielen starken Schweizerinnen immer mehr zur Hoffnungsträgerin, gerade auch mit Blick auf die Heim-EM Ende Juli im Tessin.

Die Gesamtweltcup-Zweite Sina Frei (28) wird Vierte, Nicole Koller (29) landet auf Rang 7 und mit Ramona Forchini als Neunte fährt eine vierte Schweizerin auch noch in die Top-Ten. Für Olympiasiegerin Jolanda Neff (33) bleibt der 17. Platz.